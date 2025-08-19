Nowy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS rozwiał wątpliwości

Wbrew pojawiającym się spekulacjom dotyczącym możliwego podniesienia wieku emerytalnego, rząd nie planuje żadnych zmian w tym zakresie. Prezes ZUS podkreśla jednak, że arytmetyka systemu emerytalnego jest nieubłagana, a wysokość przyszłych świadczeń będzie w dużej mierze zależała od tego, jak długo pozostaniemy aktywni zawodowo.

– W Polsce przyjęto w toku debaty politycznej, że wiek emerytalny nie będzie zmieniany i na pewno prezes ZUS nie powie dzisiaj, że powinien być wyższy. Skoro politycy podjęli taką decyzję w imieniu wyborców, którzy ich poparli, to gramy na takim boisku, jakie mamy – stwierdził Derdziuk.

Polska z najniższym wiekiem emerytalnym w UE. Prezes ZUS zabrał głos

Dziennikarze zwrócili uwagę, że Polska pozostaje jednym z ostatnich w Unii Europejskiej z tak niskim wiekiem emerytalnym – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prezes ZUS przyznał, że to prawda, jednak zamiast zmian ustawowych państwo stawia na inne rozwiązania.

– Ostatnio odbyła się bardzo ciekawa dyskusja w ramach naszej prezydencji w Unii Europejskiej o tym, jak – bez zmiany wieku emerytalnego – aktywizować ludzi. Szanujemy wolność Polaków w zakresie wyboru politycznego, w zakresie wyboru czasu pracy też. Ale matematyka jest nieubłagana. Osoby, które chcą mieć wyższą emeryturę, muszą pracować dłużej albo przechodzić na emeryturę i jednocześnie nadal pracować choćby w niepełnym wymiarze – tłumaczy Derdziuk.

Jak mieć wyższą emeryturę? Tak robi już 10 proc. emerytów

Już teraz około 10 proc. polskich emerytów decyduje się na dalszą aktywność zawodową, co poprawia ich sytuację finansową i pozwala im dłużej zachować dobrą kondycję. Jednocześnie wielu seniorów zwraca uwagę, że mimo chęci pracy spotyka się z barierami. Prezes ZUS nie ukrywa, że jest to poważne wyzwanie.

– Jeśli nie zachowamy doświadczonych pracowników, a nie będzie nowych, bo się nie urodzili, to zrobimy sobie problem na rynku pracy. Musimy dbać o tych, którzy są, budować kulturę dłuższej pracy. To leży w interesie całego społeczeństwa, bo pracujący tworzą PKB. A dodatkowo – udokumentowano, że osoby aktywne zawodowo są zdrowsze – zaznaczył.

Problem pracodawców i rynku pracy. ZUS stawia na aktywność seniorów

ZUS przygotował specjalne inicjatywy, a rada nadzorcza instytucji powołała zespół zajmujący się edukacją i budowaniem świadomości społecznej. Celem jest pokazanie, że wcześniejsze przechodzenie na emeryturę oznacza niższe świadczenia, a pozostanie na rynku pracy – realne korzyści finansowe i zdrowotne.

Derdziuk podkreślił, że wyzwania demograficzne są nieuniknione. To mniejsza liczba rąk do pracy, presja na budżet państwa i coraz niższe emerytury w przyszłości. Dlatego nie chodzi tylko o same przepisy, ale także o zmianę mentalności – zarówno pracowników, jak i pracodawców.