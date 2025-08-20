Pełna wysokość "czternastki" w tym roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle samo, co minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

Zasada "złotówka za złotówkę"

Emeryci i renciści z wyższym świadczeniem (między 2900,01 zł a 4728,91 zł brutto) otrzymają pomniejszoną kwotę, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Świadczenie nie przysługuje, jeśli okaże się niższe niż 50 zł brutto. Na "czternastkę" nie mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta jest wyższa niż 4728,91 zł brutto, a także ci, którzy mają zawieszoną wypłatę z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Co z kwotą "na rękę" i innymi potrąceniami?

Od "czternastki" ZUS odliczy składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Ostateczna kwota, którą seniorzy dostaną "na rękę", będzie zależała od indywidualnej sytuacji podatkowej. Świadczenie jest wolne od potrąceń, w tym zajęć komorniczych. Nie wlicza się go także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy inne świadczenia, takie jak alimenty.