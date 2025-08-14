Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe jest regulowane ustawą. Nowe przepisy ujednoliciły kwotę dla wszystkich stulatków, bez względu na to, jak długo je pobierają. Świadczenia, które przed 31 grudnia 2024 roku były wypłacane w niższej kwocie, zostały podniesione automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Świadczenie honorowe 2025. Dla kogo?

Świadczenie mogą otrzymać nie tylko dotychczasowi klienci ZUS, ale również osoby, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria dotyczące obywatelstwa i pobytu w Polsce. ZUS realizuje wypłaty dla 3,8 tys. osób w całym kraju, które ukończyły 100 lat.

Jak ZUS przyznaje świadczenie?