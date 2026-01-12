Informację ZUS IWA za rok ubiegły składasz do końca stycznia. Jednak w 2026 roku 31 stycznia przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy. Oznacza to, że masz czas do poniedziałku, 2 lutego 2026 roku, aby przekazać dokument do ZUS. Dane z tego formularza posłużą do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą będziesz opłacać od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia ZUS IWA?

Nie każdy przedsiębiorca musi wysyłać ten dokument. Formularz składasz tylko wtedy, gdy spełniasz łącznie trzy warunki:

  • Byłeś zgłoszony jako płatnik składek nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz przynajmniej przez jeden dzień w styczniu 2026 r.
  • W 2025 roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób miesięcznie (wliczając w to siebie, jeśli prowadzisz działalność).
  • 31 grudnia 2025 r. Twoja firma figurowała w rejestrze REGON.

Płatnicy zgłaszający do 9 osób zazwyczaj nie składają IWA. Oni samodzielnie ustalają stawkę (obecnie wynosi ona zazwyczaj 1,67 proc.).

Co musisz wpisać w formularzu?

ZUS IWA to podsumowanie bezpieczeństwa w Twojej firmie. Przygotuj następujące dane:

  • Średnią liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku.
  • Liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy (w tym oddzielnie wypadki śmiertelne i ciężkie).
  • Liczbę osób pracujących w warunkach przekroczenia norm (hałas, pyły itp.).

Kod PKD. To tutaj tkwi największa pułapka

Mimo wprowadzenia nowej klasyfikacji PKD 2025, w formularzu ZUS IWA za rok 2025 nadal musisz użyć starego kodu PKD 2007. Jeśli Twoja firma figuruje już w rejestrze z nowym kodem (według klasyfikacji 2025), musisz sprawdzić tzw. klucze przejścia. Pozwalają one dopasować nową działalność do starego systemu. ZUS wymaga tej spójności, aby poprawnie przypisać Twoją firmę do grupy ryzyka i ustalić sprawiedliwą składkę.

Jak sprawdzić wysokość nowej składki?

Jeśli wysłałeś formularz IWA za trzy ostatnie lata (2023, 2024 i 2025), urząd sam wyliczy Twoją stawkę. Informację o wysokości składki znajdziesz na swoim koncie na portalu eZUS (PUE ZUS) do 20 kwietnia. Ta stawka będzie obowiązywała przez cały nowy rok składkowy. Pozostali płatnicy, którzy nie składali dokumentu przez 3 lata z rzędu, muszą ustalić wysokość składki samodzielnie na podstawie swojej grupy działalności.