Czym jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowa to szczególne świadczenie kierowane do osób, które osiągnęły wyjątkowo zaawansowany wiek. Stanowi wyraz uznania dla najstarszych obywateli kraju. Nie zastępuje ona standardowej emerytury, lecz jest dodatkowym wsparciem finansowym wypłacanym przez państwo. Zasady jego przyznawania określają przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto posiada obywatelstwo polskie i ukończył 100 lat. Oznacza to, że osoby obchodzące setne urodziny automatycznie zyskują prawo do tego dodatku. Nie ma przy tym znaczenia, czy senior pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia – świadczenie honorowe należy się wszystkim, niezależnie od wcześniejszej aktywności zawodowej czy opłacania składek. Mogą z niego korzystać także osoby, które nigdy nie pracowały i nie odprowadzały składek na ubezpieczenie społeczne.

Procedura przyznania świadczenia zależy jednak od sytuacji seniora:

jeśli pobiera on świadczenia wskazane w ustawie z 18 października 2024 r. (np. emeryturę lub rentę), świadczenie honorowe jest przyznawana automatycznie – bez składania wniosku, a decyzja przesyłana jest przez właściwy organ;

jeśli nie ma prawa do żadnego z wymienionych w ustawie świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia honorowego.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 r. wysokość świadczenia honorowego wynosi 6589,67 zł brutto miesięcznie. Podlega ono corocznej waloryzacji, dlatego jego kwota będzie ulegać niewielkim zmianom w kolejnych latach. Dla porównania, do końca lutego 2025 r. seniorzy otrzymywali 6246,13 zł brutto miesięcznie, czyli o 343,54 zł mniej niż obecnie.

Czy świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe wypłacane jest co miesiąc jako uzupełnienie do podstawowej emerytury lub renty. Dzięki temu uprawnione osoby otrzymują regularne, dodatkowe środki przekazywane bezpośrednio na ich konto.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Świadczenie honorowe jest objęte opodatkowaniem, co wiąże się z potrąceniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak w przypadku standardowej emerytury. W efekcie faktyczna kwota wypłacana seniorowi (netto) jest niższa od oficjalnej kwoty brutto podawanej w przepisach.

Kto i kiedy wypłaca świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe trafia do seniorów za pośrednictwem ZUS lub KRUS, w zależności od tego, pod który system emerytalny dana osoba podlega. Jeśli stulatek nigdy nie pobierał emerytury ani renty, wypłatą zajmuje się ZUS. Dodatek przekazywany jest zgodnie z harmonogramem wypłat emerytur i rent, zazwyczaj w tym samym dniu, w którym beneficjent otrzymuje swoje główne świadczenie.