Posłanka Katarzyna Osos zwróciła się do ministerstwa w sprawie wyłączenia aptek z systemu kaucyjnego. Zaznaczyła, że farmaceuci chcą skupić się na opiece zdrowotnej, a przyjmowanie brudnych butelek budzi obawy sanitarne. Wiceminister Galos odpowiedział, że resort nie rozważa żadnych wyłączeń. Podkreślił, że system musi działać spójnie.

Kaucja w aptece

Jeśli apteka sprzedaje napoje objęte kaucją, będzie musiała podpisać umowę z operatorem, pobierać kaucję i rozliczać ją. System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce od 1 października 2025 roku. Jego celem jest zwiększenie recyklingu i zmniejszenie ilości śmieci. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 mkw., będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji. Placówki poniżej 200 mkw. (w tym apteki) będą dobrowolnie decydować o tym, czy chcą przyjmować opakowania. Będą jednak musiały pobierać kaucję od klientów.

Brak paragonu

Co ważne, klienci będą mogli odzyskać kaucję za butelki bez konieczności okazywania paragonu.