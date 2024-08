System kaucyjny. Jaką będzie kaucja na szklane i plastikowe butelki oraz puszki?

W końcem lipca, po wielu miesiąca konsultacji, weszło w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem kaucja pobierana od jednej sztuki opakowania wynosić będzie:

50 groszy – na plastikowe butelki jednorazowe o pojemności do 3 litrów (włącznie z zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych);

(włącznie z zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych); 50 groszy – na metalowe puszki o pojemności do jednego litra;

1 zł – na butelki szklane o pojemności do półtora litra.

Jak będzie działać system kaucyjny?

Wysokość kaucji będzie taka sama we wszystkich sklepach. Opakowania objęte systemem kaucyjnym będą oznakowane. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Mniejsze placówki będą miały obowiązek pobierania kaucji, ale przystąpienia do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne. Klienci będą mogli zwrócić opakowania w dowolnej placówce, nie będzie konieczności posiadania paragonu. Pierwotnie systemem miały być też objęte opakowania po mleku i produktach mlecznych, ale zdecydowano, że kaucja na tego typu opakowania zacznie obwiązywać od 1 stycznia 2026.

Kto zajmie się odbiorem zużytych opakowań?

Systemowi kaucyjnemu towarzyszy założenie, że jego organizację mają się zająć ci, którzy opakowania na rynek wprowadzają – czyli producenci i sprzedawcy. Kilka dni temu firmy Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Nałęczów Zdrój, Nestle Polska, Orangina Schweppes Polska, Oshee Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Van Pur, Zbyszko Company oraz Żywiec Zdrój ogłosiły, że zamierzają stworzyć jedną spółkę która będzie pełnić rolę operatora systemu kaucyjnego. "W związku z otrzymaniem zgody UOKiK na założenie wspólnego przedsiębiorcy, 12 przedstawicieli branży napojowej w Polsce wybrało nazwę spółki – KAUCJA.PL - Krajowy System Kaucyjny SA" – poinformowały.

Jak czytamy w informacji która trafiła do mediów, przyszli założyciele Kaucja SA "prowadzą obecnie prace przygotowawcze, by zawiązać spółkę i rozpocząć jej działalność. Będzie to pierwszy operator systemu kaucyjnego z tak licznym akcjonariatem firm napojowych, które łączą siły na rzecz realizacji celów środowiskowych, co jest istotne, bo to właśnie na producentów regulator nałożył obowiązek utworzenia systemu kaucyjnego i zbiórki opakowań w tym systemie.(…) Producentom skupionym w koalicji zależy na tym, żeby surowiec zebrany w ramach polskiego systemu kaucyjnego pozostał w Polsce i był wykorzystywany do lokalnej produkcji" – czytamy.

Z informacji podawanych 23 lipca br. przez Ministerstwo Klimatu wynika, że zezwolenia na prowadzenia systemu kaucyjnego uzyskały już następujące podmioty:

Krajowy System Kaucyjny Zwrotka S.A.;

"PolKa" Operator Systemu Kaucyjnego Not For Profit S.A.;

OK Operator Kaucyjny S.A.

Po co tworzony jest system kaucyjny?

Systemu kaucyjny tworzony jest w celu zmniejszenia ilość odpadów trafiających do środowiska oraz zwiększenia poziomu recyklingu. To element całej serii działań, których celem jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Innym przykładem jest nałożenie na producentów wymogu, by od 1 stycznia 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania napojów zawierały minimum 25 proc. surowca wtórnego. Stworzenie systemu ma m.in. pomóc firmom w wywiązaniu się z tego obowiązku.