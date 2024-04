Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak w rozmowie z Dziennik.pl ocenił wprowadzenie systemu kaucyjnego w obecnej obowiązującej formie jako nierealne do wprowadzenia od 1 stycznia 2025 roku.



Przekazał, że w opinii ZPP ustawa sama w sobie jest w porządku. "Walczyliśmy o to, żeby przesunąć termin obowiązywania ustawy" - powiedział. Przekazał, że ustawa była konsultowana z organizacjami branżowymi oraz innymi firmami. "Braliśmy bardzo aktywny udział w tym procesie" - zapewnił Kaźmierczak.

1 stycznia 2025 r. to nierealny termin

Odnosząc się do terminu wprowadzenia systemu kaucyjnego, prezes ZPP ocenił, że jest to termin nierealny. "Jest to całkowicie nierealny termin wprowadzenia ustawy" - podkreślił. Wskazał, że wprowadzenie systemu kaucyjnego jest bardzo poważną operacją, a na dobre zorganizowanie i wprowadzenie systemu potrzeba czasu. "Z uwagi na zbyt krótki termin - ten system na pewno nie będzie działać poprawie od 1 stycznia 2025 r." - podkreślił Kaźmierczak.

Propozycje zmian w systemie kaucyjnym

Rząd zapowiedział zmiany w systemie kaucyjnym. Wśród proponowanych zmian ma znaleźć się m.in. kaucja bez VAT oraz przepis przesuwający włączenie do systemu kaucyjnego butelek po mleku i napojach mlecznych na początek 2026 roku.

System kaucyjny w Polsce

Zgodnie z obecnym kształtem przepisów system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 r. Jego celem jest zmniejszenie produkcji odpadów i poprawienie stanu środowiska naturalnego. 6 czerwca 2023 roku rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym.



Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.



Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.



Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw