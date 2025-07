Do zmniejszenia powierzchni doszło łącznie w 11 województwach, w pozostałych 5 województwach powierzchnia uległa zwiększeniu – od 1 ha w woj. lubelskim do 11 ha w woj. świętokrzyskim. W przypadku woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego zmiany są wynikiem dostosowania granic jednostek terytorialnych (położonych wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego) do linii podstawowej morza terytorialnego, które wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.

W których miastach ubyło mieszkańców?

Po raz kolejny w zestawieniu gmin o największym ubytku liczby mieszkańców znalazły się takie jednostki jak:

Reklama

Łódź (-6 322 osoby)

Bydgoszcz (-2 391 osób),

Największy przyrost ludności

Kraków (+2 967 osób),

Lesznowola(+1 434 osoby)

Gdańsk (+1 280 osób),

Warszawa (+2 246 osób).

Jak zauważa GUS tendencja spadkowa w zakresie liczby ludności dotyczy terenów miast i utrzymuje się od kilkunastu lat, a także terenów wiejskich, gdzie spadek odnotowywany jest od 2021 r. W wymienionych wyżej grupach zanotowano spadki na poziomie odpowiednio 127 470 osób oraz 19 951 osób.

Gminy o największej gęstości zaludnienia

Wskaźnik gęstości zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2025 r. wynosi 119 osób/km kw. W porównaniu z 1 stycznia 2024 r., wartość tego wskaźnika spadła o 1 osobę na km kw. Podobnie jak w roku poprzednim, województwem o najwyższym poziomie zaludnienia, pozostaje woj. śląskie (348 osób na 1 km2), a najniższy wskaźnik przypada na woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie (obie jednostki z wartością 56 osób na1 km2).

Na poziomie jednostek szczebla powiatowego najczęściej występującym zjawiskiem był spadek wskaźnika gęstości zaludnienia – 52,4 proc. W przypadku 41 proc. jednostek nie stwierdzono zmian wskaźnika, a tylko dla 6,6 proc. dane wykazują wzrost. W przypadku gmin, jednostkami o największej gęstości zaludnienia pozostają gminy woj. mazowieckiego.

Ząbki,

Piastów,

Legionowo,

Warszawa

Pruszków.

Każda z tych gmin może się poszczycić wskaźnikiem przekraczającym 3 400 osób na 1 km2.