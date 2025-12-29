Wypłaty są dla trzech grup, zależnie od punktacji ustalonej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON):

Od 2024 roku: wnioski składają osoby z wynikiem 87–100 pkt.

roku: wnioski składają osoby z wynikiem 87–100 pkt. Od 2025 roku: prawo do świadczenia zyskują osoby z wynikiem 78–86 pkt.

roku: prawo do świadczenia zyskują osoby z wynikiem 78–86 pkt. Od 2026 roku: program obejmuje osoby z wynikiem 70–77 pkt.

Świadczenie wspierające. Jak je uzyskać?

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie otwiera drogi do wypłat. Najpierw trzeba złożyć wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Specjalny zespół ocenia Twoją sytuację i wydaje decyzję w punktach (0–100). Decyzja ta będzie ważna tak długo, jak Twoje orzeczenie, ale nie dłużej niż 7 lat. Czekasz, aż decyzja WZON stanie się ostateczna (zwykle 14 dni od odbioru). Dopiero wtedy składasz wniosek do ZUS. Zrób to w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, aby otrzymać wyrównanie od dnia przyznania punktów. Jeśli przekroczysz ten termin, ZUS wypłaci środki tylko od miesiąca złożenia dokumentów.

Świadczenie wspierające. Gdzie i jak złożyć wniosek do ZUS?

ZUS przyjmuje dokumenty wyłącznie przez internet. Nie musisz wysyłać papierowej decyzji z WZON – we wniosku wpisz tylko jej numer. ZUS sam sprawdzi resztę w państwowej bazie danych. Skorzystaj z jednej z trzech ścieżek:

Portal PUE ZUS,

System Emp@tia,

Bankowość elektroniczna.

Wniosek w Twoim imieniu może złożyć także pełnomocnik lub opiekun prawny.

Świadczenie wspierające. Ile pieniędzy otrzymasz?

Kwota świadczenia to konkretny procent aktualnej renty socjalnej (obecnie 1878,91 zł brutto). Poniżej prezentujemy wysokość wypłat w zależności od uzyskanych punktów (stawki obowiązują do 28 lutego 2026 r.):

95–100 pkt: Otrzymasz 220 proc. renty socjalnej, czyli 4134 zł.

90–94 pkt: Otrzymasz 180 proc. renty socjalnej, czyli 3382 zł.

85–89 pkt: Otrzymasz 120 proc. renty socjalnej, czyli 2255 zł.

80–84 pkt: Otrzymasz 80 proc. renty socjalnej, czyli 1503 zł.

75–79 pkt: Otrzymasz 60 proc. renty socjalnej, czyli 1127 zł.

70–74 pkt: Otrzymasz 40 proc. renty socjalnej, czyli 752 zł.

Co roku w marcu kwoty te będą rosły wraz z waloryzacją renty socjalnej.

Zasada łączenia świadczeń

Pieniądze pobierasz niezależnie od emerytury, renty czy dodatku 500+ dla osób niesamodzielnych. Twój dochód nie wpływa na wysokość wypłaty. Świadczenie jest zwolnione z podatku i nie może go zająć komornik. Gdy ZUS przyzna Ci środki, automatycznie zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Twój niepracujący opiekun może zostać objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym opłacanym przez ZUS. Wymaga to jednak złożenia przez niego osobnego wniosku na PUE ZUS.