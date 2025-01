Program "Aktywny Rodzic" to rozwiązanie, które ma na celu kompleksowe wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Program ten wprowadza trzy rodzaje świadczeń, które mają umożliwić rodzicom godzenie życia zawodowego z opieką nad dzieckiem oraz zapewnić dzieciom wysokiej jakości opiekę. Świadczenia te to:

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" – skierowane do rodziców aktywnych zawodowo, które ma umożliwić im pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka.

Świadczenie "aktywnie w żłobku" – wspierające rodziny, które decydują się na umieszczenie dziecka w żłobku.

Świadczenie "aktywnie w domu" – przeznaczone dla rodziców, którzy decydują się na opiekę nad dzieckiem w domu.

Na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy przysługuje jednorazowe świadczenie, którego rodzaj rodzice mogą wybrać w zależności od swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Warunek dochodowy nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu żadnego ze świadczeń. Niemniej jednak, aby otrzymać świadczenie "aktywni rodzice w pracy", konieczne jest potwierdzenie zatrudnienia rodziców.

"Aktywni rodzice w pracy"

Program "Aktywni rodzice w pracy" wspiera aktywnych zawodowo rodziców wychowujących dzieci w wieku od roku do prawie trzech lat. Rodzice otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1500 złotych, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1900 złotych. Świadczenie wypłacane jest przez 24 miesiące.

"Aktywnie w żłobku"

Nowe świadczenie "Aktywnie w żłobku" zastąpiło wcześniejsze dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Rodzice maluchów do lat 3 mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie na dziecko (lub 1900 zł dla dziecka z niepełnosprawnością) na pokrycie kosztów opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ważne jest, że wysokość świadczenia nie może przekroczyć faktycznych kosztów ponoszonych przez rodziców. Ponadto, ustawa określa maksymalną wysokość opłat żłobkowych, która wynosi obecnie 2200 zł miesięcznie.

"Aktywnie w domu"

Program "aktywnie w domu" oferuje rodzicom miesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. To wsparcie finansowe ma na celu umożliwienie rodzicom pozostania w domu z dzieckiem w tym kluczowym okresie rozwoju. W przeciwieństwie do poprzednich programów, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie to wypłacane jest przez pełne 24 miesiące, co zapewnia bardziej stabilne wsparcie finansowe.

Program "Aktywny Rodzic"

Jak mówiła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, program "Aktywny Rodzic" to program opieki nad dziećmi, który ma również na celu aktywizację zawodową rodziców, umożliwiając zarówno matkom, jak i ojcom powrót na rynek pracy po okresie poświęconym opiece nad dzieckiem.

Rodzic ma prawo wybrać tylko jedno z trzech wymienionych świadczeń na dane dziecko w danym miesiącu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje wypłat świadczeń z miesięcznym opóźnieniem, tj. w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. W przypadku świadczenia "Aktywnie w żłobku" wypłaty realizowane są zawsze 20. dnia każdego miesiąca. Pozostałe świadczenia w ramach tego programu są wypłacane w ostatni dzień roboczy miesiąca.