Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

Przychód: Przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. W przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności, limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności, limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Czas prowadzenia działalności: Działalność gospodarcza była prowadzona w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Z ulgi wyłączeni są:

Osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej ze zwolnieniem z VAT.

Osoby prowadzące inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnicy spółki jawnej.

Osoby świadczące usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku.

Osoby spełniające warunki do opłacania preferencyjnych składek.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Osoby, które w ubiegłym roku nie korzystały z ulgi, a chcą to zrobić w 2025 roku, muszą zgłosić się do ZUS najpóźniej do 31 stycznia. Należy wyrejestrować się z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a następnie zarejestrować z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus (05 90 lub 05 92). Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w 2024 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą składać ponownego zgłoszenia.

Ważne Ważny termin: Osoby korzystające z Małego ZUS Plus w styczniu mają obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe do 20 lutego.

Ile wynoszą składki w Małym ZUS Plus?

Składki obliczane są od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru składek w 2025 roku mieści się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł.