Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przeznaczone na częściową kompensację kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, ciepła i gazu. Jest to forma wsparcia finansowego, szczególnie istotna dla osób, których sytuacja życiowa lub zdrowotna uzasadnia takie dodatkowe wsparcie.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Z tego dodatku mogą skorzystać kombatanci, czyli osoby, które walczyły w wojnie lub aktywnie działały w ruchu oporu, a także osoby, które były przymusowo zatrudnione w szczególnie ciężkich warunkach w czasie wojny, np. w kopalniach czy zakładach wydobywczych. Prawo do ryczałtu przysługuje również wdowom i wdowcom po tych osobach, pod warunkiem że pobierają emeryturę lub rentę. W związku z powyższym, można stwierdzić, że świadczenie ma charakter dziedziczny, ponieważ prawo do jego pobierania po śmierci uprawnionego przechodzi na małżonka.

Ryczałt energetyczny - kwota

Wysokość dotychczasowego świadczenia wynosiła 299,82 zł. Zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym w Monitorze Polskim, od 1 marca 2025 roku świadczenie to zostanie podwyższone do kwoty 312,71 zł. Jest to kwota wypłacana co miesiąc.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest przedłożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących dokumentów:

wniosek o przyznanie świadczenia (formularz ZUS-ERK),

(formularz ZUS-ERK), decyzja potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dotyczące okresu i rodzaju przymusowej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych),

dotyczące okresu i rodzaju przymusowej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych), zaświadczenie właściwego organu wojskowego (dotyczy wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Zwolnienie z PIT a ryczałt energetyczny

Co istotne, wnioskodawca może złożyć prośbę o przyznanie ryczałtu energetycznego w dowolnym momencie. Należy podkreślić, że świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że jego pełna kwota zostanie wypłacona beneficjentowi.