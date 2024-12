Prezydent RP podpisał 10 grudnia br. nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego została podwyższona z 500 złotych do 1000 złotych miesięcznie. Nowe regulacje znajdą zastosowanie do świadczeń przyznanych od 1 października 2024 roku.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to system wsparcia finansowego stworzony z myślą o osobach, które mają prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich od zobowiązanego. Środki na świadczenia pochodzą z budżetu państwa. Dla kogo jest przeznaczony fundusz alimentacyjny? Głównie dla dzieci, które mają orzeczone alimenty, ale nie otrzymują ich od rodziców. Świadczenie może być wypłacane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku nauki – nawet do 25. roku życia. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymywać świadczenie bezterminowo. Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o świadczenie składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie?

Możesz ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, gdy:

Masz orzeczone alimenty: Wyrok sądu lub ugoda musi potwierdzać obowiązek alimentacyjny drugiej strony.

Wyrok sądu lub ugoda musi potwierdzać obowiązek alimentacyjny drugiej strony. Alimenty nie są płacone: Pomimo wyroku lub ugody, nie otrzymujesz regularnie należnych Ci alimentów.

Pomimo wyroku lub ugody, nie otrzymujesz regularnie należnych Ci alimentów. Egzekucja alimentów jest bezskuteczna: Zastosowane środki prawne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Już nie 500, a 1000 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek z funduszu alimentacyjnego jest przyznawany rodzinom, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1209 złotych netto miesięcznie. Wysokość świadczenia jest zależna od ustalonej wcześniej kwoty alimentów, jednak nie może przekroczyć 500 złotych miesięcznie. Ten limit maksymalny nie ulegał zmianie od wprowadzenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2008 roku.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których prawo nabyło się od 1 października 2024 roku. To oznacza, że osoby uprawnione otrzymają świadczenia z wyrównaniem od początku tego miesiąca. Fundusz alimentacyjny przewiduje wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do alimentów, których nie otrzymują z powodu nieskuteczności egzekucji. Świadczenia przysługują: dzieciom do 18. roku życia, studentom do 25. roku życia oraz osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Nowe przepisy uruchamiające wyższe wypłaty wejdą w życie dzień po ogłoszeniu nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

