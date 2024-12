ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny osobom, które są całkowicie niesamodzielne ze względu na stan zdrowia, oraz seniorom powyżej 75. roku życia. Dla osób starszych procedura przyznawania świadczenia jest uproszczona i nie wymaga składania wniosku.

Z dniem 1 marca 2024 roku nastąpiła waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego, w wyniku której jego wysokość wzrosła z kwoty 294,39 zł do 330,07 zł brutto miesięcznie. Powyższa zmiana stanowi efekt corocznej aktualizacji wartości świadczeń socjalnych, mającej na celu dostosowanie ich do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania, wydanego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby poniżej 75. roku życia zobowiązane są złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dołączając do niego wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia pieniężne, różniące się zarówno podmiotem wypłacającym, jak i grupą beneficjentów. Te dwa świadczenia wzajemnie się wykluczają.

Dodatek pielęgnacyjny stanowi formę wsparcia finansowego dla osób pobierających emeryturę lub rentę, które z uwagi na stan zdrowia wymagają stałej opieki. Świadczenie to przyznawane jest pod warunkiem spełnienia kryterium wieku (ukończenie 75 lat) lub stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Celem dodatku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością korzystania z pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Dodatek pielęgnacyjny przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku.

Natomiast zasiłek pielęgnacyjny stanowi formę wsparcia finansowego dla osób, które ze względu na ograniczenia zdrowotne lub podeszły wiek wymagają stałej opieki. Świadczenie to przyznawane jest w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej pomocy. Beneficjentami zasiłku pielęgnacyjnego są:

Dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Oprócz powyższych kryteriów, aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków, szczegółowo określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wymagania te najczęściej dotyczą:

Stopnia niepełnosprawności: Osoba ubiegająca się o zasiłek musi wykazać, że jej niepełnosprawność uniemożliwia jej samodzielne funkcjonowanie, wymagając wsparcia innych w podstawowych czynnościach życiowych.

Osoba ubiegająca się o zasiłek musi wykazać, że jej niepełnosprawność uniemożliwia jej samodzielne funkcjonowanie, wymagając wsparcia innych w podstawowych czynnościach życiowych. Brak możliwości uzyskania opieki w rodzinie: Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany, gdy osoba niepełnosprawna nie może liczyć na odpowiednią opiekę ze strony najbliższego otoczenia.

Świadczenie to jest wypłacane przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.