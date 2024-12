Warto dodać, że szczegółowe regulacje dotyczące ulgi internetowej zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku.

Czym jest ulga na internet?

Osoby, które mogą potwierdzić fakt poniesienia kosztów związanych z dostępem do sieci Internet, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w ciągu roku na korzystanie z internetu, niezależnie od tego, czy odbywało się to za pośrednictwem łącza stacjonarnego, bezprzewodowego, czy też urządzeń mobilnych. Należy podkreślić, że nie podlegają odliczeniu wydatki związane z inwestycjami w infrastrukturę sieciową, takie jak zakup sprzętu, jego instalacja czy modernizacja, a także opłaty jednorazowe związane z uruchomieniem usługi.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Uprawnienie do skorzystania z ulgi przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy są aktywnymi użytkownikami usług internetowych, potwierdzonymi fakturami wystawionymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

Aby odliczyć ulgę podatkową na internet za lata 2024/2025, konieczne jest posiadanie pełnej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki. Dokumenty te powinny zawierać precyzyjne informacje identyfikujące zarówno nabywcę usługi (czyli Ciebie), jak i jej dostawcę, dokładny opis świadczonej usługi internetowej, całkowitą kwotę płatności oraz jednoznaczne potwierdzenie dokonania płatności. W przypadku braku tradycyjnego potwierdzenia dokonania płatności (np. paragonu), należy dołączyć inny wiarygodny dowód wpłaty, taki jak potwierdzenie przelewu bankowego (również elektronicznego), przekaz pocztowy lub dowód wpłaty gotówkowej.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na usługi internetowe 2024/2025, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Mogą to być rachunki, faktury lub inne dowody zakupu, spełniające określone wymogi formalne. W przypadku usług łączonych (np. internet, telewizja, telefonia) konieczne jest posiadanie dokumentu, na którym wyraźnie widnieje kwota dotycząca wyłącznie dostępu do sieci. Co istotne, odliczenie podatkowe możliwe jest jedynie w roku, w którym dokonano płatności za usługę. Osoby rozliczające się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz liniowo (PIT-28) mogą skorzystać z ulgi na internet w zeznaniach za 2024 i 2025 rok. Aby to zrobić, należy wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O.

Ulga na internet - limit

Ulga podatkowa na internet ma swoje ograniczenie. Maksymalna kwota, którą możesz odliczyć, to 760 złotych rocznie i dotyczy ona każdego podatnika indywidualnie. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, zarówno ty, jak i twój małżonek możecie skorzystać z tej ulgi, pod warunkiem że spełniacie odpowiednie warunki. Łącznie możecie odliczyć maksymalnie 1520 złotych. Pamiętaj jednak, że jeśli nie wykorzystasz całej kwoty w danym roku, nie możesz jej przenieść na kolejny okres podatkowy.

Dodatkowym istotnym ograniczeniem jest fakt, że prawo do skorzystania z ulgi na internet jest ograniczone do dwóch kolejnych lat podatkowych. Oznacza to, że nie jest możliwe odliczenie wydatków na internet w jednym roku podatkowym, a następnie ponowne skorzystanie z ulgi dopiero po przerwie kilku lat.