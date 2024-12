Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na korzystne zmiany w świadczeniu wspierającym. Już od stycznia 2024 roku krąg osób uprawnionych do tego świadczenia zostanie poszerzony. Dodatkowo, od marca nastąpi podwyżka świadczeń. Ostateczna wysokość wsparcia finansowego zależy od stopnia niepełnosprawności i może się wahać od minimalnej kwoty 712,38 zł do maksymalnej 3918,11 zł.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku obowiązywać zaczęła ustawa wprowadzająca nowe regulacje dotyczące świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Ministerstwo Rodziny podkreśla, że prawo do świadczenia wspierającego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i nie jest ograniczone przez korzystanie z innych form pomocy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia wspierającego jest posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością decyzji administracyjnej wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, która potwierdza, że jej poziom potrzeby wsparcia został ustalony na co najmniej 70 punktów w obowiązującej skali.

Świadczenie wspierające - harmonogram

W latach 2024-2026 świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami będzie wprowadzane w trzech etapach. Pierwszy etap, rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, dotyczy osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87-100 punktów). Od stycznia 2025 roku do programu zostaną włączeni także niepełnosprawni z poziomem wsparcia od 78 do 86 punktów. Ostatni etap, przypadający na styczeń 2026 roku, obejmie pozostałe osoby uprawnione, czyli te z poziomem wsparcia od 70 do 77 punktów.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które już od 1 stycznia 2024 roku lub później otrzymywały świadczenia takie jak: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymały co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia już od 1 stycznia 2024 roku, są uprawnione do świadczenia wspierającego.

Wniosek o świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie i przyznawanie świadczeń wspierających, a także za ich wypłatę. Złożenie wniosku o świadczenie wspierające możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez jeden z trzech dostępnych kanałów: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia lub system bankowości elektronicznej.

Świadczenie wspierające - kwota

Wysokość wsparcia finansowego przyznawanego osobie niepełnosprawnej jest bezpośrednio związana z jej indywidualnie ocenianym stopniem niepełnosprawności, wyrażanym liczbowo w punktach. Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym większa kwota świadczenia. Maksymalna kwota świadczenia może sięgać nawet 220 proc. wartości renty socjalnej, a minimalna to 40 proc. tej renty. Ponieważ renta socjalna podlega regularnym waloryzacjom, analogiczne zmiany dotyczą również wysokości świadczenia wspierającego. Minimalna wysokość świadczenia wspierającego została ustalona na poziomie 712,38 zł, natomiast maksymalna osiąga wartość 3918,11 zł. Świadczenie to, podobnie jak renta socjalna, podlega corocznej waloryzacji.

Waloryzacja a świadczenie wspierające

Waloryzacja 6,78 proc.

Zakładając, że waloryzacja renty socjalnej wyniesie 6,78 proc., co podniesie jej wartość z obecnych 1780,96 zł do 1901,71 zł brutto, można oczekiwać, że od 1 marca osoby z niepełnosprawnością otrzymają następujące świadczenia wspierające:

Osoby z 78-79 punktami: 60 proc. renty socjalnej, czyli około 1127,56 zł.

Osoby z 80-84 punktami: 80 proc. renty socjalnej, czyli około 1521,36 zł.

Osoby z 85-89 punktami: 120 proc. renty socjalnej, czyli około 2282,04 zł.

Osoby z 90-94 punktami: 180 proc. renty socjalnej, czyli około 3423,06 zł.

Osoby z 95-100 punktami: 220 proc. renty socjalnej, czyli około 4183,74 zł.

Waloryzacja 5,52 proc.

Po przeprowadzonej waloryzacji o 5,52 proc. miesięczna renta socjalna osiągnie wartość 1879,27 zł brutto. W związku z tym, świadczenie wspierające, zależne od liczby punktów, będzie wynosić:

dla 78-79 punktów: 60 proc. renty socjalnej, czyli 1141,02 zł;

dla 80-84 punktów: 80 proc. renty socjalnej, czyli 1503,416 zł;

dla 85-89 punktów: 120 proc. renty socjalnej, czyli 2255,12 zł;

dla 90-94 punktów: 180 proc. renty socjalnej, czyli 3382,69 zł;

dla 95-100 punktów: 220 proc. renty socjalnej, czyli 4134,39 zł.

