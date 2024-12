Ryczałt energetyczny to nie tylko dodatek finansowy, ale przede wszystkim realna pomoc dla osób, które w przeszłości wiele wycierpiały. W obliczu wysokich rachunków za prąd i gaz, każdy grosz się liczy, a ryczałt może znacząco poprawić komfort życia seniorów. Choć 300 złotych miesięcznie może się wydawać niewielką kwotą, dla wielu seniorów ryczałt energetyczny to prawdziwa pomoc. Dzięki niemu mogą opłacić część rachunków, co znacząco poprawia ich sytuację finansową.

Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia finansowego, które przysługuje niektórym emerytom i rencistom w Polsce. Jest to stała kwota wypłacana co miesiąc, mająca na celu częściową kompensację kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które:

są kombatantami lub ofiarami represji i pobierają świadczenia emerytalne, rentowe lub inne tego rodzaju.

odbyły zastępczą służbę wojskową i były przymusowo zatrudnione w szczególnie trudnych warunkach pracy, takich jak kopalnie, kamieniołomy czy zakłady wydobywcze rud uranu.

są wdowami lub wdowcami po osobach wymienionych powyżej, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty.

Uprawnienie do ryczałtu energetycznego ma charakter niezależny od sytuacji materialnej beneficjenta. Zatem o świadczenie mogą starać się osoby o różnym poziomie dochodów, pod warunkiem spełnienia wymaganych warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wydanej decyzji. Wypłacany jest wraz z przysługującą emeryturą lub rentą. Należy podkreślić, że każdy uprawniony ma prawo do jednego ryczałtu, nawet jeśli pobiera kilka świadczeń z ZUS. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, prawo do ryczałtu może przejść na współmałżonka, pod warunkiem że również pobiera on emeryturę lub rentę.

Kwota ryczałtu energetycznego co roku jest waloryzowana. Nową kwotę podaje się do 7 lutego, a obowiązuje ona od 1 marca. W 2024 roku ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł miesięcznie.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów uprawniających, tj. decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów: osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, listownie lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Ta ostatnia opcja umożliwia wygodne i szybkie złożenie wniosku oraz śledzenie jego bieżącego statusu online.

Kiedy ZUS odmówi przyznania ryczałtu, można się od tej decyzji odwołać. Odwołanie trzeba złożyć do ZUS w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Jeśli i tak nie będzie pozytywnej odpowiedzi, można skierować sprawę do sądu pracy. Chociaż to może zająć więcej czasu, warto skorzystać z tego prawa, jeśli ktoś uważa, że przysługuje mu ryczałt.

