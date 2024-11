Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce budzi wiele niezadowolenia wśród seniorów. Minimalna emerytura wynosząca obecnie 1780,96 zł nie zapewnia godnego życia. Co więcej, liczne przypadki świadczeń niższych od tej kwoty świadczą o znacznych różnicach w wysokości emerytur.

Zjawisko tzw. mikroemerytur jest coraz bardziej widoczne. Niska wysokość świadczeń zmusza wielu seniorów do kontynuowania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sytuacja ta ma się jednak wkrótce poprawić dzięki planowanej podwyżce płacy minimalnej, która pośrednio wpłynie na wzrost wysokości emerytur.

Wyższe zarobki dla pracujących seniorów już od stycznia 2025

Wraz z nowym rokiem, płaca minimalna ulegnie znaczącej podwyżce, wzrastając z 4300 do 4666 złotych brutto. Oznacza to, że emeryci, którzy wciąż są aktywni zawodowo, mogą liczyć na wyższe zarobki już od stycznia. Ta decyzja rządu to krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej osób starszych, które często łączą emeryturę z pracą.

Od 2020 roku, kiedy płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto, przeszliśmy znaczącą zmianę. W ciągu zaledwie kilku lat osiągnęliśmy poziom 4666 zł brutto, który będzie obowiązywał od 2025 roku. To oznacza wzrost o ponad 78 proc. w ciągu pięciu lat.

Wzrost dochodów pracujących seniorów

Wzrost płacy minimalnej przyniesie wymierne korzyści dla znacznej części pracujących seniorów. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, blisko 854 tysięce emerytów aktywnie uczestniczy na rynku pracy, często podejmując zatrudnienie na umowach o pracę, gdzie obowiązuje minimalne wynagrodzenie. Styczniowa podwyżka przełoży się na wzrost ich dochodów o około 366 złotych brutto miesięcznie, co oznacza dodatkowe, netto prawie 250 złotych.

Podejmowanie zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego

Tendencja do podejmowania pracy przez osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego jest w Polsce wyraźnie widoczna i utrzymuje się od kilku lat. Główną motywacją dla seniorów jest chęć poprawy swojej sytuacji finansowej, zwłaszcza w kontekście często niewystarczającej wysokości minimalnej emerytury oraz regularnych podwyżek płacy minimalnej, które stanowią atrakcyjną propozycję zatrudnienia.

