Świadczenie przedemerytalne może stanowić istotne wsparcie finansowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS przyznaje to świadczenie, aby złagodzić skutki utraty pracy w tym okresie.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest to rodzaj "pomostu" między aktywnością zawodową a emeryturą.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od spełnienia określonych kryteriów. Oprócz ogólnych wymagań, takich jak rejestracja w powiatowym urzędzie pracy i pobieranie zasiłku przez pół roku, konieczne jest spełnienie indywidualnych warunków, dotyczących m.in. wieku, stażu pracy oraz obiektywnych przyczyn utraty zatrudnienia.

Status bezrobotnego to nie jedyny warunek otrzymania świadczenia przedemerytalnego. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, konieczne jest również przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika. Taki dokument, jakim jest świadectwo pracy, powinien jasno wskazywać przyczynę rozwiązania stosunku pracy, np. likwidację stanowiska lub upadłość firmy.

Zasady przyznania świadczenia przedemerytalnego

Aby otrzymać świadczenie emerytalne, dana osoba musi spełnić następujące kryteria:

Okres bezrobocia: Przebywała co najmniej pół roku na zasiłku dla bezrobotnych i nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Przebywała co najmniej pół roku na zasiłku dla bezrobotnych i nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna. Aktywność zawodowa: W trakcie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny żadnej propozycji pracy.

W trakcie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny żadnej propozycji pracy. Warunek podstawowy: Posiada odpowiednio długi staż pracy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn) i osiągnęła odpowiedni wiek (56 lat dla kobiet, 61 dla mężczyzn). Dodatkowo straciła pracę z powodu likwidacji firmy lub jej niewypłacalności, po co najmniej półrocznym zatrudnieniu.

Posiada odpowiednio długi staż pracy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn) i osiągnęła odpowiedni wiek (56 lat dla kobiet, 61 dla mężczyzn). Dodatkowo straciła pracę z powodu likwidacji firmy lub jej niewypłacalności, po co najmniej półrocznym zatrudnieniu. Warunek dla osób starszych: Posiada dłuższy staż pracy (30 lat dla kobiet, 35 dla mężczyzn) i nieco niższy wiek (55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn). Straciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, po co najmniej półrocznym zatrudnieniu.

Posiada dłuższy staż pracy (30 lat dla kobiet, 35 dla mężczyzn) i nieco niższy wiek (55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn). Straciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, po co najmniej półrocznym zatrudnieniu. Warunek dla osób z najdłuższym stażem: Posiada najdłuższy wymagany staż pracy (35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn), bez względu na wiek. Straciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, po co najmniej półrocznym zatrudnieniu

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Z dniem 1 marca 2024 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego uległa zmianie i wynosi obecnie 1794,70 złotych brutto miesięcznie. Warto podkreślić, że kwota ta nie jest stała, lecz podlega regularnym waloryzacjom, co oznacza, że jest dostosowywana do zmian w gospodarce, aby zapewnić jej odpowiednią wartość nabywczą.

Świadczenie przedemerytalne również dla przedsiębiorców

Zasiłek przedemerytalny nie jest zarezerwowany wyłącznie do byłych pracowników firm, które ogłosiły upadłość. Również przedsiębiorcy, którzy z przyczyn obiektywnych, takich jak ogłoszenie upadłości, byli zmuszeni zawiesić swoją działalność gospodarczą prowadzoną przez minimum dwa lata, mogą ubiegać się o to świadczenie.

Osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat, mogą również skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 30 dni od dnia utraty prawa do renty.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Wniosek o to świadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub tradycyjnie, osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma prawo do zawieszenia wypłaty świadczenia przedemerytalnego w przypadku osiągnięcia przez beneficjenta zbyt wysokich dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Zawieszenie może również nastąpić w sytuacji nabycia prawa do innych świadczeń, takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy renta inwalidzka.

Przekroczenie określonego progu dochodowego, określanego jako 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje całkowitym zawieszeniem świadczenia. W przypadku przekroczenia niższego progu tj. 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale poniżej 70 proc., świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekraczającą dopuszczalny próg, przy czym jego wysokość nie może być niższa od minimalnej kwoty gwarantowanej.

Czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne to dokładnie to samo. Dawniej, świadczenie to nazywano zasiłkiem przedemerytalnym. Jednak, wraz z nowelizacją przepisów, wprowadzono bardziej formalną nazwę – świadczenie przedemerytalne. Mimo zmiany nazwy chodzi o to samo wsparcie finansowe, które przysługuje osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego, spełniającym określone warunki (np. staż pracy, bezrobocie).

