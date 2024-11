Wysokość świadczenia wspierającego, które zostanie podwyższone w 2025 roku, jest bezpośrednio związana z liczbą punktów określających poziom potrzeb wsparcia. Im więcej punktów, tym wyższe świadczenie. Po uwzględnieniu waloryzacji wynoszącej 6,78 proc. wysokość renty socjalnej ulegnie zwiększeniu z obecnych 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto, począwszy od marca 2025 roku.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

W związku z tą zmianą wartość świadczenia wspierającego kształtować się będzie następująco:

Dla osób posiadających od 78 do 79 punktów, świadczenie wyniesie 60 proc. renty socjalnej, czyli 1127,56 zł.

W przypadku posiadania od 80 do 84 punktów, świadczenie będzie stanowiło 80 proc. renty socjalnej, co daje kwotę 1521,36 zł.

Dla osób z liczbą punktów od 85 do 89, świadczenie wyniesie 120 proc. renty socjalnej, czyli 2282,04 zł.

Osoby posiadające od 90 do 94 punktów otrzymają świadczenie w wysokości 180 proc. renty socjalnej, co przekłada się na kwotę 3423,06 zł.

Natomiast dla osób z liczbą punktów od 95 do 100, świadczenie wyniesie 220 proc. renty socjalnej, czyli 4183,74 zł.

Jeżeli wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,52 proc., wysokość renty socjalnej zwiększy się do 1879,27 zł brutto. W takim scenariuszu wartość świadczenia wspierającego przedstawia się następująco:

Dla osób posiadających od 78 do 79 punktów, świadczenie wyniesie 60 proc. renty socjalnej, czyli 1141,02 zł.

W przypadku posiadania od 80 do 84 punktów, świadczenie będzie stanowiło 80 proc. renty socjalnej, co daje kwotę 1503,416 zł.

Dla osób z liczbą punktów od 85 do 89, świadczenie wyniesie 120 proc. renty socjalnej, czyli 2255,12 zł.

Osoby posiadające od 90 do 94 punktów otrzymają świadczenie w wysokości 180 proc. renty socjalnej, co przekłada się na kwotę 3382,69 zł.

Natomiast dla osób z liczbą punktów od 95 do 100, świadczenie wyniesie 220 proc. renty socjalnej, czyli 4134,39 zł.

Świadczenie wspierające

Osoby pełnoletnie z niepełnosprawnościami, których potrzeby wsparcia zostały ocenione na poziomie od 70 do 100 punktów w ramach nowego systemu orzecznictwa, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Kwota świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezależnie od dochodów i aktywności zawodowej beneficjenta. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Świadczenie jest wypłacane na wskazane konto bankowe od miesiąca złożenia wniosku.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego jest bezpośrednio powiązana z indywidualnym poziomem potrzeby wsparcia i wynosi od 40 proc. do 220 proc. aktualnej wartości renty socjalnej, która obecnie ustalona jest na poziomie 1780,96 zł. Konkretne widełki procentowe przypisane są do określonych przedziałów punktowych: od 95 do 100 punktów – 220 proc., od 90 do 94 – 180 proc., od 85 do 89 – 120 proc., od 80 do 84 – 80 proc., od 75 do 79 – 60 proc., a dla przedziału 70-74 punktów świadczenie wynosi 40 proc. renty socjalnej.

Zmiany w świadczeniu wspierającym od 2025 roku

Wprowadzenie świadczenia wspierającego odbywa się w kilku etapach, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

Od 2024 roku: Osoby, które otrzymały co najmniej 87 punktów w ocenie potrzeby wsparcia, mogą już składać wnioski o świadczenie wspierające. Dodatkowo, osoby posiadające co najmniej 70 punktów, których opiekunom przysługiwało do 31 grudnia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacany przez gminę, również mogą ubiegać się o to świadczenie od tego roku.

Osoby, które otrzymały co najmniej 87 punktów w ocenie potrzeby wsparcia, mogą już składać wnioski o świadczenie wspierające. Dodatkowo, osoby posiadające co najmniej 70 punktów, których opiekunom przysługiwało do 31 grudnia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacany przez gminę, również mogą ubiegać się o to świadczenie od tego roku. Od 2025 roku: Do grona osób uprawnionych dołączają osoby, które uzyskały od 78 do 86 punktów.

Do grona osób uprawnionych dołączają osoby, które uzyskały od 78 do 86 punktów. Od 2026 roku: Ostatnia grupa beneficjentów to osoby, które uzyskały od 70 do 77 punktów.

Osoby, których potrzeby wsparcia zostały ocenione na poziomie od 87 do 100 punktów, będą mogły skorzystać z tego świadczenia już od 2024 roku. Natomiast osoby, które uzyskały wynik od 78 do 86 punktów, będą musiały poczekać do 2025 roku, aby złożyć wniosek. Z kolei osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów będą mogły ubiegać się o świadczenie od 2026 roku.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium