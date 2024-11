Prace nad ustawą wstrzymane przez urlop posła

Zgodnie z informacjami "Faktu", już w poniedziałek połączone sejmowe Komisje Polityki Społecznej oraz Gospodarki miały zająć się omawianiem projektu ustawy. Jednak zwołanie wspólnego posiedzenia nie było możliwe, ponieważ przewodniczący Komisji Gospodarki, Ryszard Petru, przebywa na urlopie do poniedziałku włącznie. Katarzyna Ueberhan z Lewicy, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, potwierdziła, że wystosowała do Petru prośbę o pilne posiedzenie w tej sprawie, ale na odpowiedź musi czekać do jego powrotu.

Reklama

Każdy ma prawo do urlopu, jednak mamy nadzieję, że uda nam się spotkać już we wtorek i ruszyć z pracami nad ustawą - powiedziała Ueberhan w rozmowie z "Faktem".

Sejm przygotowuje "plan B"

Marszałek sejmu Szymon Hołownia nie wyklucza, że projekt dotyczący wolnej Wigilii może zostać rozpatrzony jeszcze w tym roku. W związku z opóźnieniami planowane jest zwołanie dodatkowego posiedzenia w przyszłym tygodniu, na którym posłowie mieliby zająć się zarówno kwestią wolnej Wigilii, jak i innymi projektami, w tym wydłużeniem urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków.

Spór o dodatkowe dni wolne

W koalicji pojawiają się rozbieżności, co do szczegółów projekt ustawy. Lewica stanowczo sprzeciwia się likwidacji innego dnia wolnego, np. 6 stycznia (Święta Trzech Króli), aby zrekompensować nowe wolne w Wigilię. Taką opcję sugerowała wcześniej minister funduszy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przewodnicząca Ueberhan z Lewicy zaznaczyła, że zamiast tego można by wprowadzić dodatkową niedzielę handlową w grudniu, aby złagodzić skutki ekonomiczne dla przedsiębiorców.

Czy ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku?

Na uchwalenie ustawy pozostaje niewiele czasu. Politycy starają się, aby projekt wszedł w życie jeszcze przed tegorocznymi świętami. Jak podaje "Fakt", istnieje realna szansa, że wkrótce zostanie zorganizowane dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby przyspieszyć prace legislacyjne.