Renta szkoleniowa to specjalne świadczenie pieniężne, które ma na celu pomóc osobom, które z powodu niepełnosprawności lub choroby utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Świadczenie to ma za zadanie umożliwić takim osobom przekwalifikowanie się i zdobycie nowych umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w innym zawodzie.

Dla kogo renta szkoleniowa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje osobom z orzeczoną niezdolnością do pracy w dotychczasowym zawodzie możliwość skorzystania z renty szkoleniowej, która ma na celu wsparcie procesu przekwalifikowania zawodowego. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie dwóch kryteriów: potwierdzenia niezdolności do pracy oraz wykazania odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych, które są uzależnione od wieku ubezpieczonego. Minimalny wymagany okres wynosi 1 rok dla osób, u których niezdolność powstała przed 20. rokiem życia, natomiast maksymalny – 5 lat dla osób, które uległy niezdolności po ukończeniu 30. roku życia.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Osoby uprawnione do renty szkoleniowej otrzymują co miesiąc przez okres sześciu miesięcy świadczenie w wysokości 1335,72 zł (kwota podlegająca corocznej waloryzacji). Świadczenie to ma na celu zapewnienie środków utrzymania w okresie kształcenia się w nowym zawodzie. Należy jednak zauważyć, że mimo tych korzyści, program renty szkoleniowej nie cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Dowodem na to jest fakt, że od kilku lat żadna jednostka organizacyjna ZUS na Dolnym Śląsku nie odnotowała złożenia wniosku o taką rentę.

Wniosek o rentę szkoleniową. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Wnioski o rentę szkoleniową można składać zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, składany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, powinien być uzupełniony następującymi dokumentami:

decyzją państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej (jeżeli dotyczy),

dokumentacją potwierdzającą przebieg dotychczasowej aktywności zawodowej i ubezpieczeniowej, w tym okresy nauki, bezrobocia, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, służby wojskowej, urlopu wychowawczego oraz wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń,

informacją o okresach składkowych i nieskładkowych,

kartą wypadku (w przypadku renty z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy),

protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (sporządzonym przez pracodawcę),

wywiadem zawodowym (dla osób zatrudnionych),

zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia na druku OL-9 (wystawionym nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz ewentualną dokumentacją medyczną.

