Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt zmian w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego. To jednorazowa pomoc finansowa przyznawana osobie pokrywającej koszty pochówku zmarłego.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Reklama

Z uwagi na fakt, iż wysokość zasiłku pogrzebowego, ustalona w 2011 roku na poziomie 4 tysięcy złotych, nie była od tego czasu podwyższana, projekt zakłada zwiększenie tego świadczenia do 7 tysięcy złotych. Początkowo planowano wprowadzenie tej zmiany jeszcze w bieżącym roku. Dodatkowo przewiduje się coroczną waloryzację świadczenia 1 marca każdego roku, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Pierwotnie planowano przeprowadzić pierwszą waloryzację w 2025 roku.

Projekt nowelizacji trafił do dalszych procedur legislacyjnych, jednak obecnie jego rozpatrywanie zostało zawieszone. Jak udało się ustalić, prace nad projektem przerwano we wrześniu z powodu konieczności zabezpieczenia środków finansowych na działania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Reklama

Co dalej z zasiłkiem pogrzebowym?

Redakcja RMF FM zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o zasiłku pogrzebowym. Jak podano w odpowiedzi od MRPiPS dla RMF FM, ze względu na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na znacznym obszarze południowej Polski oraz pilną potrzebę przeznaczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi, rząd zdecydował o czasowym wstrzymaniu prac nad projektem ustawy. Jak poinformował Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, rozpatrzenie tego projektu zostało przełożone na bliżej nieokreśloną przyszłość, do momentu ustabilizowania sytuacji kryzysowej.

Ministerstwo Finansów przekierowało zapytanie do właściwego organu, którym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie MRPiPS odpowiada za projekt ustawy (UA5), która ma na celu zmianę przepisów dotyczących wysokości zasiłku pogrzebowego. Jak czytamy w odpowiedzi przesłanej przez MRPiPS do RMF FM, to właśnie tam należy szukać szczegółowych informacji na ten temat.

W opinii Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego wyrażono wątpliwość co do tego, czy zaproponowane podwyższenie zasiłku pogrzebowego o 75 proc. w pełni pokryje koszty związane z pochówkiem, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Jednak OSR podkreśliło, że taki stan rzeczy nie podważa podstawowej funkcji zasiłku pogrzebowego, która polega na częściowym pokryciu wydatków funeralnych. Projekt ustawy przewiduje również precyzyjne określenie warunków przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej.

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

Projekt ustawy precyzuje przypadki, w których można otrzymać zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek w wysokości do 2000 zł będzie przyznawany osobie, która poniosła wydatki na pogrzeb, jeśli zmarły nie miał prawa do zasiłku pogrzebowego lub jeśli osoba pokrywająca koszty pogrzebu miała prawo do zasiłku, ale poniosła dodatkowe, nieprzewidziane koszty, których nie można było pokryć z tego zasiłku.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium