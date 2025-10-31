Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające w swoich gospodarstwach domowych odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczone na finansowanie działalności publicznych mediów, takich jak Telewizja Polska i Polskie Radio. Celem abonamentu jest zapewnienie różnorodności programowej i niezależności tych mediów.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz uiszczania opłaty abonamentowej ciąży na każdym posiadaczu takiego urządzenia. Opłata ta różnicuje się w zależności od rodzaju posiadanego sprzętu: za radio wynosi 8,70 zł miesięcznie, natomiast za telewizor lub zestaw telewizor-radio – 27,30 zł. Rejestrację odbiornika można dokonać zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i drogą elektroniczną.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych RTV?

Z opłat abonamentowych zwolnione są niektóre grupy osób, m.in.:

Osoby, które ukończyły 75 lat,

Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W jaki sposób uniknąć obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Jak podaje portal top.pl, istnieje sposób na uniknięcie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej RTV, związany z rozwojem technologii. Korzystanie z transmisji internetowych, które umożliwiają odbiór zarówno radia, jak i telewizji, pozwala ominąć ten obowiązek. Szeroka dostępność stacji radiowych w sieci sprawia, że posiadanie tradycyjnego radioodbiornika staje się zbędne. W związku z tym, kontrolerzy nie mają podstaw do nałożenia kary na osoby korzystające wyłącznie z internetu.

Jakie kary za nieopłacenie abonamentu RTV?

Niepłacenie abonamentu RTV w Polsce wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Jakie to są kary?