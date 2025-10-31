Czym jest abonament RTV?
Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające w swoich gospodarstwach domowych odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczone na finansowanie działalności publicznych mediów, takich jak Telewizja Polska i Polskie Radio. Celem abonamentu jest zapewnienie różnorodności programowej i niezależności tych mediów.
Kto musi płacić abonament RTV?
Obowiązek rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz uiszczania opłaty abonamentowej ciąży na każdym posiadaczu takiego urządzenia. Opłata ta różnicuje się w zależności od rodzaju posiadanego sprzętu: za radio wynosi 8,70 zł miesięcznie, natomiast za telewizor lub zestaw telewizor-radio – 27,30 zł. Rejestrację odbiornika można dokonać zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i drogą elektroniczną.
Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych RTV?
Z opłat abonamentowych zwolnione są niektóre grupy osób, m.in.:
- Osoby, które ukończyły 75 lat,
- Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
- Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
W jaki sposób uniknąć obowiązku płacenia abonamentu RTV?
Jak podaje portal top.pl, istnieje sposób na uniknięcie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej RTV, związany z rozwojem technologii. Korzystanie z transmisji internetowych, które umożliwiają odbiór zarówno radia, jak i telewizji, pozwala ominąć ten obowiązek. Szeroka dostępność stacji radiowych w sieci sprawia, że posiadanie tradycyjnego radioodbiornika staje się zbędne. W związku z tym, kontrolerzy nie mają podstaw do nałożenia kary na osoby korzystające wyłącznie z internetu.
Jakie kary za nieopłacenie abonamentu RTV?
Niepłacenie abonamentu RTV w Polsce wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Jakie to są kary?
- Kara finansowa: Za nieopłacenie abonamentu grozi kara finansowa w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.
- Zaległości: Oprócz kary, należy uiścić zaległe opłaty za cały okres, w którym abonament nie był opłacany.
- Odsetki: Do zaległości doliczone zostaną również odsetki za zwłokę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję