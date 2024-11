Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie pieniężne w stałej kwocie 299,82 zł, przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków na nośniki energii, takie jak prąd, gaz czy ciepło. Świadczenie to jest wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, stanowiąc dodatkowe wsparcie dla osób starszych. Kwota ryczałtu energetycznego przyznawanego przez ZUS ulega corocznej waloryzacji. Podobnie jak emerytury i renty, świadczenie to jest waloryzowane każdego marca.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ryczałt energetyczny - dla kogo?

Świadczenie w postaci ryczałtu energetycznego przysługuje wyłącznie określonej grupie seniorów, a mianowicie: weteranom wojennym oraz osobom o porównywalnych zasługach, emerytowanym żołnierzom, którzy pełnili przymusową służbę w trudnych warunkach, oraz wdowom i wdowcom po tych osobach.

Reklama

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

W 2024 roku wysokość ryczałtu energetycznego osiągnęła rekordową wartość 299,82 zł. W porównaniu do poprzednich lat, świadczenie to systematycznie rosło: w 2020 roku wynosiło 171,41 zł, w 2021 - 179,81 zł, w 2022 - 192,58 zł, a w 2023 - 255,17 zł. Obserwujemy więc wyraźną tendencję wzrostową tego świadczenia.

Dziedziczenie ryczałtu energetycznego

ZUS przewiduje wypłatę świadczeń dla osób pozostających w stanie owdowienia po zmarłych beneficjentach, którzy byli uprawnieni do dodatku. Prawo do dziedziczenia świadczenia przysługuje jednak jedynie najbliższym członkom rodziny zmarłego. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej ZUS, ryczałt energetyczny jest zwolniony z podatku. Wysokość tego świadczenia jest określana każdego roku przez właściwy organ i publikowana do 7 lutego.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kompletny wniosek. Formularz wniosku ZUS-ERK można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać osobiście w każdej placówce. Oprócz wypełnionego wniosku wymagana jest także odpowiednia dokumentacja potwierdzająca prawo do świadczenia. W zależności od sytuacji może to być decyzja szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień lub zaświadczenie właściwego organu wojskowego. Dokładny zestaw wymaganych dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium