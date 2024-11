Reklama

Jak informuje "Puls Biznesu", według danych Eurostatu oraz analizy przeprowadzonej przez portal GetHome.pl, średnia liczba mieszkań na tysiąc osób wzrosła z 360 do 419 na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Jednocześnie średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę wzrosła z 26 do niemal 32 m².

Koniec z ciasnymi kawalerkami? Rynek mieszkaniowy w Polsce się zmienia

Raport "Index zdrowych miast 2024 r.", przygotowany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z SGH i Lux Med, potwierdza ten trend. Oprócz poprawy dostępności mieszkań, ich jakość także się podnosi – coraz więcej lokali jest wyposażonych w podstawowe udogodnienia, takie jak dostęp do łazienki, toalety, a także podłączenie do wodociągów i kanalizacji.

Jednak, mimo tych pozytywnych zmian, wielu Polaków wciąż ma trudności z zakupem własnego mieszkania. Ewa Palus, analityczka z grupy Rednet, wskazuje, że dostępność mieszkań mogłaby się znacząco poprawić, gdyby oprocentowanie kredytów powróciło do poziomów sprzed 2020 roku. Zbyt wysokie koszty finansowania skutecznie wykluczają część osób z rynku nieruchomości, co budzi nadzieję na spadek cen mieszkań, który umożliwiłby większej liczbie osób zakup wymarzonego "M".

Źródło: Puls Biznesu, PAP, Media