Ministra zwróciła uwagę na problem zróżnicowania płatności za energię, wskazując, że bogatsi obywatele, na przykład mieszkańcy luksusowych apartamentów, płacą tyle samo, co mniej zamożne rodziny. W obecnej sytuacji, w której rynek energii stabilizuje się, konieczne jest przemyślenie podejścia do cen- zaznaczyła Hennig-Kloska.

Koniec mrożenia cen prądu? Hennig-Kloska zdradza plany

Aby dostosować politykę do różnych potrzeb obywateli, ministerstwo wprowadziło bon energetyczny oraz wsparcie dla rodzin z dochodami poniżej określonego progu. Z pomocy skorzystało już ponad 2,4 miliona gospodarstw domowych.

Hennig-Kloska podkreśliła, że każda decyzja powinna uwzględniać zdolność obywateli do opłacania rachunków za energię.

Obniżki cen w perspektywie

Odpowiadając na pytanie dotyczące wysokich cen prądu, ministra zauważyła, że Polska znajduje się w górnych granicach cenowych w Unii Europejskiej, co stwarza przestrzeń do obniżek.

Widać też, że ceny giełdowe spadają, to jest kierunek odzwierciedlający sytuację w całej Europie. Te kraje, które mają duży udział OZE, okresowo potrafią zapewnić energię w bardzo niskich cenach, nawet ujemnych. One zdecydowanie obniżają średnią cenę i to rzutuje na końcowy rachunek - stwierdziła Hennig-Kloska, dodając, że jednym z celów rządu jest zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym.

Przyszłość osłon cenowych

Hennig-Kloska przypomniała też, że na początku wprowadzenia osłon na rynku energii ich koszt wynosił 33 miliardy złotych, natomiast na przyszły rok szacuje się, że kwota ta spadnie do 5 miliardów. To dowód na postępującą poprawę sytuacji na rynku. Wolnorynkowe oferty dla małych firm i samorządów są już dużo poniżej zamrożonych stawek. To jest właściwy kierunek - zauważyła.

Ministra wskazała również na konieczność aktywizacji odbiorców na rynku energii, jednocześnie zaznaczając, że nie wszyscy obywatele będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wyboru sprzedawcy energii. I właśnie dla nich przeznaczona jest taryfa zatwierdzana przez prezesa URE - dodała.

Ceny energii w 2025 roku

Odnośnie przyszłych cen energii dla gospodarstw domowych, ministra potwierdziła, że częściowe zabezpieczenie środków na mrożenie cen w budżecie oznacza, że taka pomoc w pewnym zakresie będzie dostępna. Obserwujemy sytuację na rynku, który jest bardzo dynamiczny. Od tego zależą skala i forma pomocy - podkreśliła.

Źródło: Gazeta Wyborcza, PAP