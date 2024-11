Analiza ujawnia, że szczególnie firmy budowlane, usługowe oraz transportowe są najbardziej skłonne korzystać z tej formy finansowania. Średnia wartość transakcji, które chcą realizować w takiej formie, wynosi 8,3 tys. zł.

Niespodziewany hit wśród MŚP. BNPL zmienia oblicze finansowania

Badanie zatytułowane "Finansowanie zakupów firmowych" wskazuje na dynamiczny rozwój rynku BNPL (Buy Now Pay Later). Coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP dostrzega korzyści płynące z odroczenia płatności, co pozwala im na uniknięcie dużych jednorazowych wydatków, które często są przyczyną rezygnacji z planowanych inwestycji. Możliwość płatności w ratach staje się kluczowym czynnikiem zwiększającym zdolność firm do realizacji większych zakupów.

Jak wynika z analizy, najwięcej firm, które korzystają z tego typu usług, to przedsiębiorstwa budowlane (29 proc.), a także usługowe (23 proc.) oraz transportowe (16,2 proc.).

Emanuel Nowak z NFG podkreśla, że 81 proc. przedsiębiorców decyduje się na rozłożenie płatności na 12 rat, co pokazuje rosnące zaufanie do takich rozwiązań finansowych. W ramach tej formy finansowania często kupowane są narzędzia, urządzenia, surowce, a także usługi takie jak szkolenia, licencje czy marketing.

BNPL. Klucz do sukcesu dla małych firm?

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, często nie mają możliwości ponoszenia jednorazowych wydatków na rozwój lub zakup materiałów. Dlatego poszukują alternatywnych form finansowania, które umożliwiają im zachowanie płynności finansowej.

Autorzy badania zaznaczają, że usługi BNPL opierają się na dokładnej weryfikacji finansowej, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności. Przedsiębiorstwa z przeterminowanymi zobowiązaniami w Krajowym Rejestrze Długów mogą mieć ograniczony dostęp do tego typu usług.

W ciągu ostatnich pięciu lat, firmy BNPL z KRD zebrały blisko 10 milionów informacji gospodarczych dotyczących osób fizycznych i przedsiębiorstw, z czego w ubiegłym roku dokonano pobrania 3,2 miliona raportów.

