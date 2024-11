Wakacje składkowe dla polskich przedsiębiorców: czym są, jaki jest ich cel

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swoim koncie na portalu X o istotnej zmianie dla osób prowadzących firmę. Otóż od 1 listopada 2024 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy. Czym są wakacje składkowe.Wprowadzone od 1 listopada 2024 zmiany umożliwiają przedsiębiorcom uzyskać zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. Rozwiązanie to powszechnie jest nazywane "wakacjami składkowymi" lub urlopem dla przedsiębiorcy.

Ulga ma na celu wsparcie małych przedsiębiorców. A szczególnie tych, którzy prowadzą działalność w trudnych warunkach ekonomicznych i potrzebują czasowego odciążenia w zakresie zobowiązań finansowych. Wprowadzone zmiany pozwalają przedsiębiorcom na uniknięcie płatności składekemerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz dobrowolnych składek chorobowych za wybrany miesiąc w roku.

Reklama

Reklama

Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo korzystania z urlopu dla przedsiębiorcy, nadal istnieje konieczność opłacenia składki zdrowotnej, która nie podlega zwolnieniu. Co ważne, składki, które zostaną objęte ulgą, zostaną pokryte z budżetu państwa, a przedsiębiorca nie traci przy tym praw do świadczeń emerytalnych i rentowych – składki te nadal będą wliczane do okresu składkowego.

Wakacje składkowe: dla kogo

Możliwość skorzystania z wakacji składkowych dostępna jest dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm zatrudniających do dziewięciu pracowników. Dotyczy ona wyłącznie firm wpisanych do rejestru CEIDG, które zatrudniają maksymalnie dziewięć osób.

Limit maksymalnie 10 osób ubezpieczonych (czyli 1 właściciela i 9 pracowników) jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc skorzystać z tego zwolnienia. Przepisy wskazują również, że do limitu wliczają się nie tylko pracownicy, ale także zleceniobiorcy oraz osobywspółpracujące. Wyjątkiem są także uczniowie i studenci poniżej 26. roku życia, a także osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.

Aby móc skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe wymagania związane z limitami przychodów. Ulgę mogą uzyskać wyłącznie ci, których roczne przychody nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat.

O zwolnienie mogą starać się również wspólnicy spółek cywilnych. Jednak każdy z nich musi złożyć wniosek indywidualnie, z własnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.