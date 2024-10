Zmiany w przepisach dotyczących rent wdowich umożliwiają łączenie dotychczasowych świadczeń emerytalnych z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Osoby pobierające emeryturę będą mogły zdecydować o częściowym pobieraniu również renty rodzinnej, począwszy od 15 proc. w latach 2025-2026, z prognozowanym wzrostem do 25 proc. od 2027 roku.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone w Polsce, mające na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które straciły małżonka. Jest to istotna zmiana w systemie emerytalnym, która ma pomóc wdowom i wdowcom lepiej radzić sobie z trudną sytuacją życiową. W uproszczeniu - renta wdowia oznacza, że osoba, która już pobiera emeryturę lub rentę, po śmierci małżonka może otrzymać dodatkowo część renty rodzinnej po zmarłym. Dzięki temu całkowite świadczenie może być wyższe, co przełoży się na poprawę sytuacji materialnej.

Dla kogo renta wdowia?

Prawo do renty wdowiej uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów. Osoby ubiegające się o to świadczenie muszą mieć ukończony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Ponadto renta wdowia przysługuje tym, którzy owdowiali co najmniej 5 lat przed osiągnięciem emerytury. Prawo do renty wdowiej zyskają seniorzy z dochodem nie wyższym niż 5342,88 zł brutto. Po przekroczeniu tego pułapu będzie wchodzić zasada zmniejszania sumy świadczeń. Dotychczasowe regulacje prawne ograniczały możliwość uzyskania renty wdowiej wyłącznie do osób pozostających w związku małżeńskim, jednak istnieje perspektywa rozszerzenia tego kręgu uprawnionych.

Renta wdowia a związki nieformalne

Projekt ustawy o związkach partnerskich, nad którym obecnie pracuje rząd, przewiduje możliwość rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, pary pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim i posiadające umowę majątkową partnerską mogłyby nabyć prawa zbliżone do praw małżonków, w tym prawo do świadczeń po śmierci partnera.

Kiedy nowe przepisy wejdą ws. rent wdowich w życie?

Mimo trwających prac legislacyjnych najwcześniejszą datą wejścia w życie nowych przepisów regulujących związki partnerskie jest rok 2026. Jak podkreślają minister ds. równości Katarzyna Kotula oraz wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień między różnymi ministerstwami.

Od kiedy można składać wnioski o rentę wdowią w 2025 roku?

Wniosek ERWD będzie można pobrać ze strony internetowej ZUS lub otrzymać w każdej jego placówce. Prawo do renty wdowiej powstanie od miesiąca złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Wnioski złożone do końca czerwca 2025 roku uprawniają do świadczenia od 1 lipca tego samego roku. Dlatego na złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały 6 miesięcy.

Renta wdowia - kwota

Rządowe prognozy przewidują, że świadczenia emerytalne i rentowe w przyszłym roku ulegną znaczącej waloryzacji. Minimalna emerytura ma osiągnąć poziom 1914,53 zł brutto, a renta wdowia może wzrosnąć nawet do 5705,10 zł brutto. Nowe świadczenie będzie wypłacane od lipca 2025 roku. Jego wysokość będzie stopniowo rosnąć: do końca 2026 roku wyniesie 15 proc., a od 2027 roku – 25 proc. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

