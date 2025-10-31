Mało kto wie, o tym dodatku. A nie jest trudno go dostać. Można zyskać 830 zł miesięcznie

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia społecznego, która łagodzi trudności związane z utratą pracy. Pozwala na utrzymanie podstawowego standardu życia, dając bezrobotnym czas i możliwość skoncentrowania się na aktywnym poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z obowiązkiem aktywnego poszukiwania pracy. Osoby bezrobotne muszą regularnie kontaktować się z urzędem pracy, dowodząc podjętych działań mających na celu znalezienie zatrudnienia, oraz uczestniczyć w programach aktywizujących.

Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych uzależnione jest od spełnienia szeregu kryteriów. Oprócz utraty pracy niezależnej od siebie osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, regularnie kontaktować się z urzędem pracy i spełniać pozostałe wymagania określone w przepisach.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest corocznie waloryzowana z dniem 1 czerwca, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku. Obecne stawki zasiłku będą obowiązywać do końca maja 2025 roku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia.

Osoby z krótszym stażem pracy (poniżej 5 lat) otrzymają 80 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Osoby z dłuższym stażem pracy (od 5 do 20 lat) otrzymają 100 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Osoby z najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) otrzymają najwyższe świadczenie, czyli 120 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 3 miesiące, a następnie niższe świadczenie.

Warto dodać, że minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku wynosi 1721,90 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni (dla osób z krótszym stażem pracy), a następnie 1352,20 zł brutto miesięcznie przez pozostały okres. Oprócz tego bezrobotni mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 831 zł miesięcznie. O jakie świadczenie konkretnie chodzi?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie finansowe, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie. Jest to forma zachęty do aktywności zawodowej i ma pomóc w stabilizacji sytuacji finansowej po okresie bezrobocia. Dodatek aktywizacyjny jest skierowany do osób bezrobotnych, które wykazują inicjatywę w poszukiwaniu pracy. Sama nazwa świadczenia podkreśla, że to właśnie aktywne działania tych osób są kluczowe dla powrotu na rynek pracy.

Dodatek aktywizacyjny, przyznawany przez Powiatowe Urzędy Pracy, jest dostępny dla szerokiego grona osób bezrobotnych. Niezależnie od wieku czy wysokości dochodów, każdy, kto stracił pracę, może ubiegać się o to świadczenie, nawet jeśli nie ma jeszcze prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Nawet jeśli otrzymamy skierowanie do pracy od Powiatowego Urzędu Pracy, możemy ubiegać się o dodatek w wysokości 831 zł. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy podejmujemy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, co skutkuje niższym wynagrodzeniem niż minimalne. W takiej sytuacji dodatek pokrywa różnicę między minimalną stawką a faktycznie zarobionymi pieniędzmi.

W 2025 roku dodatek aktywizacyjny wynosi do 831 zł miesięcznie (50 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Okres pobierania świadczenia uzależniony jest od sposobu znalezienia pracy. Osoby, które samodzielnie podjęły zatrudnienie, mogą otrzymywać dodatek przez połowę okresu zasiłkowego, natomiast osoby skierowane przez urząd pracy – przez cały ten okres.

Kto może nie otrzymać dodatku aktywizacyjnego?

Nie każdy bezrobotny może liczyć na dodatek aktywizacyjny. Z programu wykluczone są osoby, które podjęły pracę u poprzedniego pracodawcy, ponieważ nie spełniają one kryterium poszukiwania nowego zatrudnienia. Podobnie jest w przypadku osób przebywających na urlopie bezpłatnym, pracujących za granicą lub mających przerwę w zatrudnieniu bez rejestracji w urzędzie pracy.