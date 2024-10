Dodatek za wysługę lat to dodatkowe wynagrodzenie, które przysługuje pracownikom za długoletnią pracę w danej firmie lub instytucji. Jest to forma docenienia lojalności i doświadczenia pracownika. Wysokość dodatku oraz warunki jego przyznawania różnią się w zależności od rodzaju umowy, stanowiska oraz przepisów wewnętrznych konkretnej organizacji.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Pracownicy zatrudnieni w sektorze finansowanym ze środków publicznych, osiągając wymagany staż pracy, nabywają prawo do dodatku za wysługę lat (zwanego również dodatkiem stażowym). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypłata tego świadczenia jest obligatoryjna dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tej sferze. Warto zaznaczyć, że wypłata dodatku za wieloletnią pracę w firmach prywatnych nie jest prawnie wymagana i zależy wyłącznie od woli pracodawcy.

Dodatek za wysługę lat przysługuje szerokiej grupie pracowników sektora publicznego, w tym m.in. urzędnikom, menedżerom w administracji państwowej, służbom mundurowym (żołnierzom, policjantom, strażakom), prokuratorom, pracownikom transportu kolejowego, służbie zdrowia, opieki społecznej oraz nauczycielom.

Reklama

Pracownicy sektora budżetowego

W sektorze budżetowym pracownikom po przepracowaniu pięciu lat przysługuje dodatek stażowy w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Za każdy kolejny rok pracy dodatek ten zwiększa się o 1 proc., osiągając maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele

Nauczyciele mają możliwość uzyskania dodatku za wysługę lat po czterech latach pracy. Podobnie jak w przypadku innych pracowników sektora budżetowego, dodatek ten zwiększa się o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, osiągając maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownicy służb mundurowych

Pracownicy służb mundurowych nabywają prawo do dodatku za wysługę lat po dwóch latach służby. Wysokość dodatku zwiększa się o 1 proc. rocznie, a po przekroczeniu 20 lat służby – o 2 proc. rocznie, osiągając maksymalnie 32 proc. Maksymalna wysokość dodatku, którą funkcjonariusz może otrzymać, to 35 proc.

Jak oblicza się staż pracy do dodatku za wysługę lat?

Okres pracy uprawniający do dodatku za wysługę lat obejmuje przede wszystkim okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo do stażu pracy wlicza się m.in. służbę wojskową, pobieranie zasiłków (dla bezrobotnych, opiekuńczych, chorobowych), urlop wychowawczy oraz pracę za granicą. Do stażu pracy zalicza się także okresy nauki po ukończeniu studiów, jednak nie dłuższe niż 8 lat.

Dodatek za wysługę lat jest zazwyczaj wypłacany łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym. W przypadku nabycia prawa do dodatku w trakcie miesiąca wypłata rozpoczyna się od początku następnego miesiąca i jest kontynuowana wraz z każdą kolejną wypłatą wynagrodzenia. Nabycie prawa do dodatku stażowego następuje automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków, bez konieczności składania przez pracownika dodatkowych wniosków czy dokumentów.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium