Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za wypłatę różnych świadczeń pieniężnych dla polskich obywateli, w tym emerytur podstawowych oraz dodatków takich jak trzynasta i czternasta emerytura. Jednym z najczęściej przyznawanych świadczeń jest renta rodzinna. Należy jednak pamiętać, że prawo do tego świadczenia może ulec zmianie.

Kiedy ZUS wstrzyma wypłatę renty rodzinnej?

Renta rodzinna, będąca jednym z wielu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może przestać być przyznawana znacznej części uprawnionych. Przyczyną takiej sytuacji jest zarówno utrata prawa do tego świadczenia, jak i niedopełnienie formalności wymaganych przepisami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że termin na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki upływa 31 października.Brak wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Jak poinformował Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy ZUS, w rozmowie z PAP, część studentów ma zwolnienie z obowiązku dostarczania zaświadczeń o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to wyłącznie tych, którzy wcześniej przedłożyli dokumenty precyzujące całkowity czas trwania studiów. Warto jednak podkreślić, że nawet w ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej w odpowiednim oddziale ZUS.

Kontrole ZUS

Jak podkreśla rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Dąbrówka, próby oszustwa w zakresie pobierania renty rodzinnej przez studentów, którzy przerwali naukę, są bezcelowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do weryfikacji informacji zawartych we wnioskach, w tym przeprowadzenia kontroli dotyczących kontynuowania nauki przez uprawnionych.

Kontynuowanie pobierania renty rodzinnej pomimo przerwania nauki stanowi nieuprawnione korzystanie ze świadczenia. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zażądać zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami za okres, w którym świadczenie było pobierane bezpodstawnie.

Dla kogo renta rodzinna? Ile wynosi?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego. Ma na celu częściowe zabezpieczenie ich utrzymania po śmierci osoby, która była głównym żywicielem rodziny.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość świadczenia z tytułu renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS jest zmienna i zależy od indywidualnych okoliczności. Jednak, od 1 marca 2024 roku, minimalna kwota takiej renty została ustalona na poziomie 1780,96 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania. Przewidziano trzy warianty: 95 proc. świadczenia zmarłego dla co najmniej trzech osób, 90 proc. dla dwóch osób oraz 85 proc. dla jednej osoby.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom zmarłego do ukończenia 16. roku życia. Jednak, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej, prawo do świadczenia przedłuża się do 25. roku życia. Wyjątek stanowią dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub podczas nauki. Oprócz dzieci, do renty rodzinnej uprawnieni są również: małżonek (wdowa lub wdowiec), rodzeństwo zmarłego, wnuki oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przez co najmniej rok przed śmiercią.

