Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej zapewnia nowe świadczenia dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy ani prowadzić samodzielnego życia. Dodatek dopełniający, przyznawany na wniosek, będzie przysługiwał osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy wyznaczają też role ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych w procesie wnioskowania o to świadczenie.

Reklama

Nowelizacja przewiduje, że wniosek o przyznanie dodatku dopełniającego będzie mógł być składany nie tylko przez osobę uprawnioną, ale także przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub, w przypadku przekształcenia ośrodka, przez dyrektora centrum usług społecznych. Aby złożyć wniosek, wymagana jest zgoda osoby uprawnionej do świadczenia lub jej przedstawiciela ustawowego.

Reklama

Zasady wypłaty świadczenia

Nowe przepisy uwzględniają sytuacje, w których osoba uprawniona do renty i dodatku nie jest w stanie samodzielnie odebrać świadczenia. W takich przypadkach wsparcie finansowe może być wypłacane faktycznemu opiekunowi, jeśli przedstawi on oświadczenie potwierdzone przez gminę o sprawowaniu opieki nad uprawnioną osobą. W praktyce oznacza to, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionego, będzie potwierdzał ten fakt formalnie.

Zmiany od 1 stycznia 2025 roku

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku, dając gminom i ośrodkom pomocy społecznej czas na dostosowanie się do nowych obowiązków. Wprowadzenie dodatku dopełniającego jest krokiem ku większemu wsparciu osób z najpoważniejszymi problemami zdrowotnymi i ograniczonymi możliwościami samodzielnego życia.