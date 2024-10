Ta choroba zakaźna ponownie zajęła pierwsze miejsce jako najczęstsza przyczyna zgonów spowodowanych przez patogeny, wyprzedzając COVID-19. Jest to najwyższa liczba nowych zachorowań od 1995 roku, kiedy WHO po raz pierwszy wprowadziło globalny monitoring tej choroby.

Z danych WHO wynika, że liczba nowych przypadków wzrosła o 700 tysięcy w stosunku do 2022 roku, co podkreśla skalę zagrożenia ze strony tej choroby.

WHO bije na alarm. Rekordowa fala zachorowań na gruźlicę

WHO szacuje, że łącznie na gruźlicę choruje obecnie około 10,8 miliona osób na świecie, wliczając w to także przypadki, które nie zostały zgłoszone oficjalnie. Wciąż istnieje znaczna liczba osób, które z powodu ograniczonego dostępu do systemu opieki zdrowotnej mogą nie otrzymać odpowiedniej diagnozy lub leczenia.

Największa liczba zakażeń gruźlicą w 2023 roku wystąpiła w Indiach (26 proc. wszystkich przypadków na świecie), Indonezji (10 proc.), Chinach (6,8 proc.), Filipinach (6,8 proc.) oraz Pakistanie (6,3 proc.).

Kraje te łącznie odpowiadają za 56 proc. wszystkich światowych przypadków gruźlicy. Ponad połowa osób zakażonych to mężczyźni (55 proc.), 33 proc. to kobiety, a pozostałe 12 proc. stanowią dzieci i młodzież.

Dlaczego gruźlica wraca? Główne czynniki ryzyka wskazane przez WHO

Eksperci WHO podkreślają, że pięć głównych czynników ryzyka znacząco wpływa na rozwój nowych zakażeń gruźlicą: niedożywienie, zakażenie wirusem HIV, palenie tytoniu, cukrzyca oraz nadużywanie alkoholu. Przewlekłe niedożywienie pozostaje jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w wielu regionach o wysokim wskaźniku zakażeń gruźlicą, szczególnie w krajach rozwijających się. Choroba ta dotyka także osoby z obniżoną odpornością, zwłaszcza zakażone wirusem HIV, co sprawia, że są one bardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia.

WHO alarmuje, że wzrost liczby przypadków wymaga pilnych działań na poziomie globalnym oraz lokalnym. Organizacja zaleca krajom podjęcie wspólnych wysiłków w zakresie wczesnej diagnozy, leczenia oraz edukacji, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się gruźlicy i zmniejszyć liczbę zgonów.

Źródło: PAP, Media

