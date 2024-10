Zaskakujący zwrot na rynku nieruchomości. Polacy rezygnują z mieszkań, aby żyć chwilą?

Analiza BIK ujawnia, że w wrześniu 2024 r. banki i SKOK-i przyznały o 19,2 proc. więcej kredytów gotówkowych oraz 1,6 proc. więcej kredytów ratalnych w porównaniu do września 2023 r. Wydano także więcej kart kredytowych – wzrost wyniósł 3,8 proc.

Wartościowo, udzielone kredyty gotówkowe wzrosły o 33,2 proc., a kredyty ratalne o 6,1 proc. Z drugiej strony, kredyty mieszkaniowe odnotowały spadek liczby o 14,6 proc. oraz wartości o 9,3 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych uległa poprawie, ponieważ w tym czasie banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów w tej kategorii (+62,9 proc.). Wzrosty dotyczyły także kredytów ratalnych (+53,2 proc.) oraz gotówkowych (+12,3 proc.), a także wydanych kart kredytowych (+2,6 proc.). Wartościowo, kredyty mieszkaniowe wzrosły o 85,4 proc., kredyty gotówkowe o 25,8 proc., kredyty ratalne o 21,6 proc., a limity na kartach kredytowych o 15,6 proc.

Warto zauważyć, że w porównaniu z sierpniem 2024 r., liczba udzielonych kredytów ratalnych we wrześniu spadła o 5,4 proc., a ich wartość zmniejszyła się o 8,2 proc. Kredyty gotówkowe odnotowały spadek liczby o 6 proc., chociaż ich wartość wzrosła o 0,4 proc. W obszarze kredytów mieszkaniowych liczba udzielonych kredytów wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu do sierpnia, a wartościowo wzrost wyniósł 2,2 proc.

Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego w wrześniu 2024 r. wyniosła 420,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Do końca września 2024 r. z wakacji kredytowych na nowych warunkach, które obowiązują od 1 czerwca, skorzystało 195 tys. osób, co wiązało się z 116 tys. kredytów na łączną kwotę 34 mld zł.

Źródło: BIK, PAP, Media