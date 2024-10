ZUS poinformował o wprowadzeniu nowych regulacji, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub zatrudniający nie więcej niż dziewięciu pracowników. Dodatkowo możliwość skorzystania z nowych rozwiązań obejmuje komorników sądowych spełniających określone warunki. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dla kogo wakacje składkowe w 2024 roku?

Rzecznik ZUS, Wojciech Dąbrówka podkreślił, że regulacja ta obejmuje przedsiębiorców wpisanych do CEIDG prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub zatrudniających do 9 pracowników (mikroprzedsiębiorców), a także komorników sądowych spełniających określone kryteria.

Jakie składki obejmuje ulga?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne obejmuje minimalną podstawę wymiaru składki, obowiązującą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ulga ta nie dotyczy składki zdrowotnej oraz składek odprowadzanych za osoby trzecie, takie jak pracownicy, zleceniobiorcy czy współpracownicy. Środki na pokrycie składek objętych zwolnieniem pochodzą z budżetu państwa i są zaliczane do okresu ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w 2024 roku

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Dąbrówka, wprowadzone zwolnienie dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, przy czym składka zdrowotna pozostaje niezmieniona. Ponadto, zwolnienie nie obejmuje składek opłacanych za zatrudnionych pracowników.

Środki na pokrycie zwolnionych składek pochodzą z budżetu państwa w ramach tzw. pomocy de minimis. Warto zaznaczyć, że okresy zwolnienia będą wliczone do stażu ubezpieczeniowego, co ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych lub rentowych. Ponadto wnioskodawcy zobowiązani są do zadeklarowania w formularzu innych form wsparcia publicznego otrzymanych w przeszłości.

Wniosek o wakacje składkowe

Wniosek o zwolnienie ze składek (tzw. wakacje składkowe) należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez platformę PUE/eZUS. Termin składania wniosku upływa miesiąc przed planowanym okresem zwolnienia. W tym roku możliwość skorzystania z tej ulgi przewidziana jest jedynie w grudniu.

ZUS przeprowadzi automatyczną weryfikację złożonych wniosków o wakacje składkowe. Informacje o statusie rozpatrywanego wniosku będą dostępne na indywidualnym koncie płatnika w systemie PUE/eZUS. Ponadto, o nowych wiadomościach związanych z wnioskiem ZUS poinformuje płatnika drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub numer telefonu. Szacuje się, że do końca grudnia br. zostanie złożonych około 2 milionów wniosków o zwolnienie ze składek, co wskazuje na duże zainteresowanie nowym rozwiązaniem zarówno wśród mikroprzedsiębiorców, jak i komorników.

