Środki na rozwój współpracy w ramach systemów jakości żywności

Program wsparcia, prowadzony przez ARiMR, to inicjatywa skierowana do szerokiego grona producentów i organizacji zaangażowanych w systemy jakości żywności (SJŻ). Celem jest podniesienie standardów współpracy między podmiotami działającymi w branży rolno-spożywczej, tak aby mogły wspólnie podnosić jakość oferowanych produktów. Środki, które będą dystrybuowane do wyczerpania budżetu, pochodzą z Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 i zostały podzielone na dwa główne obszary wsparcia: płatność ryczałtową oraz refundację kosztów związanych z ekspertyzami i badaniami.

Dla kogo jest to wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się grupy i organizacje producentów, konsorcja, spółki cywilne, stowarzyszenia, a także spółdzielnie. Ważnym wymogiem jest, aby każda grupa składała się z co najmniej pięciu członków, spośród których czterech musi zajmować się produkcją produktów rolnych w ramach systemów jakości. Taka struktura grup zapewnia odpowiedni poziom zaangażowania i odpowiedzialności, co przekłada się na efektywność i zrównoważony rozwój. Wsparciem objęte są inicjatywy realizowane w czteroetapowym procesie, gdzie każdy z etapów obejmuje dwanaście miesięcy działań na rzecz rozwoju współpracy.

Wysokość dofinansowania i jak złożyć wniosek

Maksymalne wsparcie finansowe wynosi 680 tys. zł i jest rozdzielone na dwie kategorie. Obszar A obejmuje płatność ryczałtową (120 tys. zł w każdym z etapów), dedykowaną zarządzaniu wspólnymi działaniami. Obszar B natomiast oferuje refundację wydatków na ekspertyzy, badania laboratoryjne czy szkolenia, sięgającą do 200 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, a na odpowiednie dokumenty i pełną korespondencję w sprawie wniosku jest niewiele czasu, bo termin mija już 30 października 2024 r.