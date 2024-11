Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowy rodzaj pomocy finansowej zaprojektowanej z myślą o starszych osobach, które często potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, jak opieka higieniczna, przygotowanie posiłków czy organizacja wizyt medycznych. Wsparcie w formie bonu będzie realizowane w miejscu zamieszkania seniorów, bez konieczności przenoszenia ich do ośrodków opieki. Bon skierowany jest do seniorów powyżej 75. roku życia, którzy nie kwalifikują się do standardowych usług pomocy społecznej, a potrzebują dodatkowej opieki.

Cel projektu

Reklama

Jednym z głównych założeń projektu ustawy jest ułatwienie życia rodzinom, które często muszą łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad starszymi członkami rodziny. Dzięki bonowi senioralnemu możliwe będzie korzystanie z usług opiekuńczych bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej, co jest ważne szczególnie w przypadku osób, które nie mogą pozwolić sobie na opuszczenie rynku pracy. Bon senioralny ma również zmniejszyć problem tzw. "białych plam" – obszarów, gdzie dostęp do profesjonalnej opieki jest ograniczony.

Reklama

Bon senioralny. Dla kogo?

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 75 lat i potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, ale nie spełniają kryteriów dochodowych, by kwalifikować się do standardowej pomocy społecznej. Bon będzie przyznawany przez gminy na podstawie wniosków składanych przez bliskich seniora. Warto dodać, że bon może zostać wykorzystany na różne rodzaje pomocy, w tym na wsparcie higieniczne, organizację życia codziennego czy pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Bon senioralny - ile wynosi? Jakie usługi są dostępne?

Wartość bonu senioralnego wyniesie do 2150 zł miesięcznie, co ma pokryć określoną liczbę godzin usług opiekuńczych, takich jak pomoc w domu, towarzyszenie seniorowi, czy organizacja dostępu do opieki zdrowotnej. Celem jest stworzenie kompleksowej i elastycznej oferty wsparcia, którą będzie można dostosować do indywidualnych potrzeb seniora.

Nowe obowiązki gmin i wpływ na rynek pracy

Realizacja programu będzie odpowiedzialnością gmin, które będą nadzorować system świadczenia usług opiekuńczych. Dzięki temu projektowi gminy będą mogły aktywizować lokalne społeczności i rozwijać sieć organizacji oraz prywatnych firm świadczących usługi opieki. W projekcie przewidziano również rozwój miejsc pracy w sektorze opieki nad osobami starszymi, szczególnie w obszarach wiejskich, co może ograniczyć szarą strefę w tej branży.

Kiedy ruszy bon senioralny?

Wprowadzenie bonu senioralnego jest planowane na rok 2026. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które potrwają do 12 grudnia 2024 roku. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że konsultacje te są już na zaawansowanym etapie i odbywają się we wszystkich województwach, aby uwzględnić lokalne potrzeby oraz wnioski.