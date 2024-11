Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wyraziła opinię, że dodatek motywacyjny, który stanowi wsparcie finansowe dla pracowników pomocy społecznej, powinien być wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Zdaniem RIO włączenie dodatku motywacyjnego do podstawy zasiłku chorobowego oznacza, że powinien on być uwzględniany przy obliczaniu wysokości tego zasiłku. Tego typu dodatek, jako przychódpracownika, zdaniem RIO kwalifikuje się jako element wynagrodzenia brany pod uwagę przy wyliczeniach zasiłku chorobowego.

Wątpliwości związane z interpretacją – jakie przepisy obowiązują?

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, dodatek motywacyjny, mimo że stanowi wsparcie finansowe, nie jest wliczany do wynagrodzenia rocznego, premii czy innych świadczeń wynikających z przepisów prawa. W art. 24 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej wskazano, że dodatek motywacyjny nie wpływa na naliczanie innych świadczeń, takich jak nagrody roczne. Jednak według interpretacji RIO, dodatek ten można traktować jako przychód pracownika, stanowiący podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, co wpływa na wysokość potencjalnych zasiłków chorobowych.

Kto ma prawo do dodatku motywacyjnego?

Dodatek motywacyjny, przyznawany na podstawie rządowego programu, wynosi 1000 zł brutto i finansowany jest z budżetu państwa. Mogą go otrzymywać osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracownicy samorządowych placówek opieki nad dziećmi do lat trzech. Dofinansowanie przysługuje również zawodowym rodzinom zastępczym,pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków preadopcyjnych, jak i osobom pomagającym w opiece nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka. Dodatek ten jest wsparciem finansowym dla osób wykonujących zadania na rzecz pomocy społecznej oraz instytucji wspierających rodziny i dzieci.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wyraźnie zaznacza, że jej wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego. Są to jedynie wskazówki interpretacyjne, które mogą pomóc pracodawcom w rozumieniu przepisów dotyczących składek i zasiłków. Stanowisko RIO nie wiąże innych instytucji, a także nie jest prawnie obowiązujące dla pracodawców, którzy korzystają z opinii RIO jako dodatkowego źródła informacji.

Wskazówki dla pracodawców

Opinie RIO mogą być wskazówką dla pracowników i pracodawców w jednostkach pomocy społecznej. Dodatek motywacyjny ma znaczący wpływ na wynagrodzenie i potencjalne świadczenia pracowników, dlatego wszelkie interpretacje przepisów dotyczących jego wliczania w zasiłki chorobowe i inne świadczenia są istotne.