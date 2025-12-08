Ten sklep słynie z aranżacji świątecznych, które co roku przed Bożym Narodzeniem, ale też po świętach, przyciągają wielu mieszkańców Warszawy i nie tylko. Mowa o centrum ogrodniczym Flora Point, które mieści się na terenie dzielnicy Wawer w stolicy.

"Świąteczne miasteczko" w sklepie w Warszawie. Do kiedy można zwiedzać?

To właśnie tam, co roku, od kilku lat, można zobaczyć świąteczną krainę, która przywodzi na myśl krainę rodem z Disneya. Nie brakuje tam kolorowych lampionów, figurek z bajek, girland, pozytywek oraz ozdób choinkowych.

W tym roku Flora Point przygotowało takie dekoracje jak "Świąteczny Candy Shop", "Teddy Town", "Magic Word" z postaciami i dekoracjami z "Harry'ego Pottera", "Cyrkowa Rewia" a także "Wioska świętego Mikołaja". Jak co roku to "Świąteczne Miasteczko" w centrum ogrodniczym Flora Point będzie można odwiedzać aż do końca grudnia.

Wejście do Flora Point kosztuje. Ile trzeba zapłacić za bilet?

Nie wystarczy jednak wybrać się na warszawski Wawer. Za wejście do sklepu trzeba zapłacić. Wstęp jest płatny i dużo droższy, niż rok temu. Bilety wstępu od poniedziałku do czwartku kosztują 40 zł, za weekendowy trzeba zapłacić aż 60 zł. Dzieci do lat 2 i osoby z niepełnosprawnością wchodzą za darmo.

Dlaczego Flora Point pobiera opłaty za wejście?

Za wstęp nie płacą również posiadacze karty stałego klienta Flora Point a także ich rodzina, czyli dzieci i partnerzy. W wyjątkowych sytuacjach również babcie mogą liczyć na darmowy wstęp do centrum ogrodniczego Flora Point. Jeżeli odwiedzający zrobią zakupy, to kwota biletu zostanie odliczona od zapłaty za zakupy.

Opłaty za wstęp do centrum ogrodniczego Flora Point zostały wprowadzone po tym, jak klienci robiący w nim zakupy zaczęli się skarżyć na tłok, który robili zwiedzający. "Poprzednie lata pokazały nam, że nasz sklep dla niektórych stał się tylko miejscem zwiedzania oraz zorganizowanych wycieczek, a klienci, którzy rzeczywiście chcieli zrobić zakupy, odczuwali dyskomfort. Bilet jest kaucją, która jest zwracana przy kasie przy dokonaniu zakupów. Jeżeli zakupów nie planujemy, jest to koszt odwiedzenia wystawy" - wyjaśniali właściciele sklepu w 2023 roku.

Ile podrożał bilet wstępu do Flora Point?

Za wejście do Flora Point trzeba było zapłacić już dwa lata temu. W 2023 roku bilet kosztował 20 zł a rok później 30 zł.