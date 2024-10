Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna to świadczenie przyznawane członkom rodziny osoby, która była uprawniona do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, lub posiadała odpowiednie ubezpieczenie. Świadczenie to można otrzymać również po śmierci osoby pobierającej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, pod warunkiem, że od ustania okresu ubezpieczenia uprawniającego do renty minęło więcej niż 18 miesięcy.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest przeznaczona dla dzieci zmarłego, zarówno biologicznych, adoptowanych, jak i tych przyjętych na wychowanie. Przysługuje im do 16. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do 25. roku życia. Dzieci, które kończą 25 lat podczas ostatniego roku studiów, mają prawo do renty aż do zakończenia roku akademickiego. Renta przysługuje również dzieciom niezdolnym do pracy, bez względu na wiek, jeśli ta niezdolność powstała przed ukończeniem 16 lub 25 lat w trakcie nauki.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy w momencie śmierci męża. Wdowa może także otrzymać świadczenie, gdy wychowuje dziecko, wnuka lub rodzeństwo zmarłego do 16 roku życia (lub do 18 lat, jeśli kontynuują naukę). Renta dla wdowca przysługuje na takich samych zasadach jak dla wdowy. Rodzice zmarłego mogą otrzymać rentę rodzinną, jeśli zmarłe dziecko znacząco przyczyniało się do ich utrzymania.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby uprawnionych osób. Dla jednej osoby przysługuje 85 proc. świadczenia, które należałoby się zmarłemu, dla dwóch osób – 90 proc., a dla trzech lub więcej – 95 proc.. Wszyscy uprawnieni otrzymują jedno wspólne świadczenie, które jest równo dzielone między nich. Dodatkowo, sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe.

Pamiętaj o terminie – 31 października to ostatni dzień na złożenie zaświadczenia o kontynuacji nauki, które pozwoli studentom na dalsze otrzymywanie renty rodzinnej.