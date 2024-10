Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne jest formą zabezpieczenia socjalnego dla osób o długim stażu pracy, które utraciły zatrudnienie z przyczyn od siebie niezależnych przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jego celem jest wsparcie osób mających trudności w powrocie na rynek pracy. Świadczenie to może być przyznane również po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego wnioskodawca ma prawo odwołać się od tej decyzji.Prawo do pobierania świadczenia wygasa z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ile trzeba mieć lat, żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków. Jednym z podstawowych kryteriów jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez co najmniej 180 dni oraz pozostawanie zarejestrowanym jako bezrobotny w momencie składania wniosku. Warunkiem przyznania świadczenia jest także aktywne poszukiwanie pracy przez osobę bezrobotną, wyrażające się w nie odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia, pracy zarobkowej lub uczestnictwa w pracach interwencyjnych bądź publicznych.

Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie wymaganego okresu składkowego. Kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat okresów składkowych do dnia rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełnić określone kryteria wiekowe, tj. ukończyć 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni). Dodatkowym warunkiem uzyskania świadczenia jest wykazanie, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z likwidacją pracodawcy lub jego niewypłacalnością.

Wniosek o zasiłek przedemerytalny

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w terminie 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni. Wniosek o świadczenie przedemerytalne dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej oraz urlopu wychowawczego. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą wymagane jest również postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.

W niektórych przypadkach wymagane jest przedłożenie decyzji powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, szczególnie w sytuacji, gdy prawo to ustało z upływem okresu, na jaki zostało przyznane. Wymagane będą również następujące dokumenty:

Dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy: Może to być świadectwo pracy z podaną przyczyną rozwiązania umowy lub inny dokument, który jednoznacznie określi powód zakończenia zatrudnienia.

Może to być świadectwo pracy z podaną przyczyną rozwiązania umowy lub inny dokument, który jednoznacznie określi powód zakończenia zatrudnienia. Potwierdzenie długotrwałego bezrobocia: Dokument wydany przez powiatowy urząd pracy, świadczący o co najmniej 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o aktywnym poszukiwaniu pracy i braku odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia.

Dokument wydany przez powiatowy urząd pracy, świadczący o co najmniej 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o aktywnym poszukiwaniu pracy i braku odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia. Potwierdzenie uczestnictwa w programach aktywizujących: Świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Potwierdzenie utraty prawa do renty: Zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania jako osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania jako osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Potwierdzenie opieki nad osobą zależną: Zaświadczenie potwierdzające nieprzerwane pobieranie świadczeń związanych z opieką (np. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) przez co najmniej 365 dni oraz utratę prawa do tych świadczeń z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Wypełniony wniosek, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Alternatywnie, dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2024 roku?

Na skutek waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2024 roku, zasiłek przedemerytalny został podwyższony o 12,1 proc. W efekcie miesięczna kwota brutto tego świadczenia wynosi obecnie 1794,70 zł, a netto 1350,70 zł.