15 października br. wielu emerytów może spodziewać się dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 258 zł. Świadczenie to zostało przeznaczone dla osób, które w przeszłości aktywnie działały na rzecz społeczności. Warto podkreślić, że nie wszyscy emeryci są świadomi tego dodatku.

Legitymowanie się stażem ratowniczym może przynieść dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów. Seniorzy, którzy byli związani z Ochotniczą Strażą Pożarną lub ratownictwem górskim, mają szansę na comiesięczny dodatek do emerytury w wysokości 258 zł.

Od grudnia 2021 roku emeryci, którzy przez lata aktywnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych, mają prawo do comiesięcznego świadczenia ratowniczego. Kwota tego świadczenia, która od marca 2024 roku wynosi 258 zł, podlega regularnej waloryzacji. Dodatek ten jest przyznawany dożywotnio przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi istotne wsparcie finansowe dla wielu seniorów. Podstawą prawną przyznawania dodatku ratowniczego jest ustawa z 17 grudnia 2021 roku, która precyzyjnie określa zarówno krąg osób uprawnionych do tego świadczenia, jak i zasady jego wypłaty.

Przyznanie świadczenia ratowniczego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, takich jak: przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej lub służb ratowniczych w górach, oraz posiadanie odpowiedniego stażu służby. Mężczyźni muszą wykazać co najmniej 25 lat czynnego udziału w akcjach ratowniczych, natomiast kobiety – 20 lat. Aby otrzymać świadczenie ratownicze, kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Dodatkowo niezbędne jest udokumentowanie aktywnego udziału w działaniach ratowniczych przed rokiem 2011.

Aby ubiegać się o świadczenie ratownicze, należy złożyć odpowiedni wniosek do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Procedura składania wniosku jest stosunkowo prosta, jednak wymaga załączenia określonych dokumentów. W przypadku osób, które uczestniczyły w działaniach ratowniczych przed 2011 rokiem, niezbędne jest przedłożenie oświadczeń świadków, w tym co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję publiczną. Dla okresu po 2011 roku wymagana jest odpowiednia dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną.

Wymagana dokumentacja obejmuje przede wszystkim zaświadczenia wystawione przez Państwową Straż Pożarną potwierdzające udział w akcjach ratowniczych, oświadczenia świadków oraz dokumenty potwierdzające staż służby w jednostce ochrony przeciwpożarowej. Wzór wniosku o świadczenie ratownicze jest określony w przepisach wykonawczych do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Wypłaty świadczenia realizuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, przekazując środki na wskazane przez emeryta konto bankowe do 15 dnia miesiąca.

Świadczenie ratownicze - ile wynosi w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku wysokość świadczenia ratowniczego została ustalona na poziomie 258 złotych miesięcznie, co daje rocznie 3096 złotych. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego kwota będzie systematycznie zwiększana. Warto podkreślić, że świadczenie ratownicze ma charakter stały i jest wypłacane niezależnie od wysokości innych świadczeń emerytalnych lub dodatków. Jest to forma uznania dla osób, które przez wiele lat pełniły służbę w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.