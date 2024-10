Krótkoterminowy najem to błogosławieństwo dla turystów, a problemy dla mieszkańców, hotelarzy i najemców. Wynajmujący na długi okres skarżą się bowiem na coraz mniejszą dostępność lokali i rosnące ceny, hotelarze mają coraz mniej gości, a zwykli mieszkańcy muszą się mierzyć z hordami imprezowiczów.

Specjalne strefy w samorządach

Te problemy najmu krótkoterminowego występują na całym świecie i wszędzie lokalne władze próbują z tym walczyć. Jak donosi RMF FM, także polski rząd chce wziąć taki rodzaj działaności w karby. I z jednej strony uspokoić sytuację, ale też władze nie chcą całkowicie zakazać takiego najmu. Stąd pomysł na stworzenie specjalnych stref…

"Gminy proszą nas o to…"

Chcielibyśmy dać uprawnienie wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom na wyrażenie zgody na to, by taki najem krótkoterminowy mógł mieć miejsce, ale też samorządom do ewentualnego wyłączenia stref, gdzie takiego najmu nie ma. Gminy proszą nas o to, aby mieć możliwość wpływu na określenie stref, gdzie może nie być najmu krótkoterminowego - wyjaśnia Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki