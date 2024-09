Koszty związane z zakupem wyprawki szkolnej i zajęciami dodatkowymi można obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Zniżki na podręczniki i materiały edukacyjne

Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki na artykuły szkolne w różnych sklepach. Na przykład, Księgarnia Świat Książki oferuje 20 proc. rabatu na artykuły szkolne i papiernicze zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Z kolei Księgarnia "KSIĄŻNICA POLSKA" przyznaje 15 proc. zniżki na artykuły szkolne i 10 proc. na podręczniki.

Bezpłatne obiady w szkołach

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. ustalonego kryterium dochodowego. Oznacza to, że pomoc jest dostępna dla osób, gdy dochód samotnie gospodarujących wynosi maksymalnie 1 164 zł, a dla osób w rodzinach nie przekracza 900 zł na osobę.

Zniżki na usługi pozalekcyjne

W roku szkolnym 2024/2025 z Kartą Dużej Rodziny można również korzystać przy opłacaniu zajęć dodatkowych. W całej Polsce znajduje się blisko 1500 miejsc, gdzie udzielane są zniżki na usługi sportowe, takie jak jazda konna, aikido, karate czy nauka pływania, oraz około 300 punktów oferujących korepetycje.

Ulgi w komunikacji publicznej

Z ulg w przejazdach środkami transportu publicznego mogą skorzystać dzieci, młodzież, opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dzieci do ukończenia 4 roku życia mają ulga 100 proc. transportem zbiorowym kolejowym (PKP) w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych (zgodnie z zasadami ogólnymi) na podstawie biletów jednorazowych. Bezpłatny przejazd transportem zbiorowym autobusowym (PKS) pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca przysługuje mu 78 proc. ulga

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego mają ulgę 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych oraz autobusowego (PKS) w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej - na podstawie biletów jednorazowych (zgodnie z zasadami ogólnymi).

Dzieci i młodzież, w okresie od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia mają 37 proc. ulgę przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi - na podstawie biletów jednorazowych, 49 proc. ulga przy przejazdach pociągami osobowymi i pośpiesznymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej (PKS) – na podstawie biletów miesięcznych.

Wsparcie finansowe na sprzęt komputerowy

Środki finansowe przyznawane w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR" mają na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu. O dofinansowanie mogą ubiegać się rodziny, w których np. dziecko mieszka w miejscowości, w której wcześniej działało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Dotacje na zajęcia pozalekcyjne

Bon Edukacyjny o wartości 500 zł to wsparcie finansowe, które rodziny mogą wykorzystać na wydatki związane z edukacją dzieci. Można przeznaczyć go na opłaty związane z zajęciami pozalekcyjnymi czy korepetycjami.

Program "Dobry Start"

Uczniowie mogą ubiegać się o jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z tzw. wyprawką szkolną. Świadczenie to można przeznaczyć na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz innych niezbędnych artykułów edukacyjnych. Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi w wieku szkolnym, bez względu na dochody rodziny.

Program "800 plus”

Przewiduje przyznawanie świadczenia w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie jest wypłacane bezpośrednio do rodziców lub opiekunów prawnych i może być przeznaczone na potrzeby takie jak edukacja, zdrowie czy codzienne koszty utrzymania.

Zasiłek szkolny

Jest to wsparcie finansowe dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych, takich jak śmierć rodzica czy nagłe pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. W roku szkolnym 2024/2025 zasiłek ten może wynosić do 620 zł jednorazowo, a wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego pomoc.

Ulga 4 plus

Jest to ulga podatkowa, która przysługuje osobom wychowującym czwórkę lub więcej dzieci. W ramach tej ulgi, podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego dla przychodu do 85.528 zł rocznie.

Małżeństwo może korzystać łącznie z dwóch kwot po 85.528 zł rocznie, a każdy z opiekunów osobno ma także prawo do dodatkowej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł rocznie.