Świadczenie ma na celu pomoc w odbudowie działalności gospodarczej po stratach wynikających z klęski żywiołowej, dlatego kontynuowanie działalności jest podstawą jego przyznania. Jeśli masz działalność zawieszoną, musisz ją wznowić po otrzymaniu wsparcia.

Kto może ubiegać się o świadczenie interwencyjne?

Świadczenie interwencyjne skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą 16 września 2024 roku, nawet jeśli była ona zawieszona tego dnia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli działalność została zamknięta przed tą datą, przedsiębiorca nie spełnia warunków uprawniających do otrzymania świadczenia. Ważne jest, że zawieszenie działalności w dniu 16 września 2024 r. nie wyklucza możliwości skorzystania z pomocy.

Jak wyliczana jest wysokość świadczenia interwencyjnego?

Kwota świadczenia zależy od wartości szkód oraz kilku innych czynników. Wniosek o świadczenie musi zawierać dokładne wyliczenie strat, które poniosłeś w wyniku powodzi. Istnieją dwa główne sposoby ustalenia wysokości wsparcia:

Na podstawie liczby ubezpieczonych pracowników (zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych) oraz kwoty 16 000 zł na jednego ubezpieczonego.

na jednego ubezpieczonego. Na podstawie średniomiesięcznego przychodu z 2023 roku, pomnożonego przez współczynnik 0,75.

Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1 000 000 zł. Jeśli przed powodzią nie posiadałeś ubezpieczenia swojej działalności, świadczenie zostanie pomniejszone o 25 proc.

Jak i kiedy złożyć wniosek o świadczenie interwencyjne?

Wniosek o świadczenie interwencyjne można składać od 5 października 2024 r. do 16 marca 2025 r. Można to zrobić na kilka sposobów: elektronicznie przez platformę PUE ZUS/eZUS, wysyłając go pocztą, lub dostarczając osobiście do placówki ZUS. Formularze i instrukcje są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Jeżeli masz trudności z dostępem do internetu lub potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, pracownicy ZUS służą wsparciem w dowolnej placówce oraz w punktach mobilnych. Wniosek może również zostać złożony przez pełnomocnika, pod warunkiem, że posiada odpowiednie umocowanie.

Co zawiera wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?

Składając wniosek, musisz podać kwotę, o jaką się ubiegasz, oraz sposób jej ustalenia – np. na podstawie liczby ubezpieczonych pracowników lub średniomiesięcznego przychodu z 2023 roku. Dodatkowo musisz dołączyć dokumenty potwierdzające oszacowanie szkód, wykonane przez rzeczoznawcę lub biegłego, a także umowę ubezpieczenia, jeśli taką posiadałeś.

W przypadku braku ubezpieczenia, we wniosku musisz oświadczyć, że Twoja działalność była prowadzona na terenie objętym powodzią i że zobowiązujesz się do prowadzenia działalności przez co najmniej 6 miesięcy po otrzymaniu świadczenia.

Kiedy trzeba będzie zwrócić świadczenie?

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania świadczenia zawiesisz lub zaprzestaniesz prowadzenia działalności gospodarczej, lub złożone przez Ciebie oświadczenia okażą się niezgodne z prawdą, będziesz musiał zwrócić całość świadczenia. ZUS może także zobowiązać Cię do zwrotu części świadczenia w przypadku, gdy np. nie utrzymasz poziomu zatrudnienia lub zgłoszone rozliczenia przychodów będą się różnić od wykazanych dla celów podatkowych.