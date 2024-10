Polska konsekwentnie realizuje proces wymiany tradycyjnych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze. Obecnie przedmiotem tych działań stały się również kominki, które muszą zostać dostosowane do wymogów ekoprojektu, unijnej dyrektywy określającej standardy energetyczne i emisyjne dla urządzeń grzewczych.

Czym jest ekoprojekt?

Dyrektywa ekoprojektu narzuca producentom urządzeń grzewczych, w tym kominków, rygorystyczne normy dotyczące efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Aby móc nadal korzystać ze swoich kominków, użytkownicy muszą dostosować je do nowych wymogów. W praktyce oznacza to konieczność wymiany starych urządzeń na spełniające normy ekoprojektu lub wyposażenie ich w specjalistyczne filtry redukujące emisję szkodliwych substancji.

Wymiana starych pieców i kominków

Wymiana starych pieców i kominków na bardziej ekologiczne źródła ciepła jest konieczna ze względu na obowiązujące w większości kraju przepisy antysmogowe. W myśl obowiązujących regulacji, urządzenia te zobowiązane są spełniać ściśle określone wymagania dotyczące: sezonowej efektywności energetycznej, emisji pyłów zawieszonych (PM), emisji lotnych związków organicznych (LZO), emisji tlenku węgla (CO) oraz emisji tlenków azotu (NOx).

Kary nawet do 5 tys. zł

W 2023 roku oraz w perspektywie najbliższych lat obserwujemy stopniowe wprowadzanie nowych regulacji dotyczących użytkowania kominków na terenie kraju. Szczególnie dotknięte tymi zmianami są województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i małopolskie, gdzie nowe przepisy weszły już w życie. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów dotyczących kominków właściciele nieruchomości mogą zostać obciążeni mandatami karnymi w wysokości do 500 złotych lub grzywnami sięgającymi nawet 5000 złotych. Zależy to od regionu oraz konkretnych przepisów lokalnych uchwał antysmogowych.

Wysokie koszty dla właścicieli kominków

Adaptacja do nowych wymogów ekoprojektu może wiązać się ze znacznymi kosztami finansowymi dla gospodarstw domowych. Wymiana starych kominków na zgodne z normą urządzenia, a także instalacja dodatkowych systemów filtracji, to inwestycje często przekraczające kilka tysięcy złotych. Obciążenie to dotyka nie tylko użytkowników pieców na węgiel, ale również posiadaczy kominków rekreacyjnych, które dotychczas cieszyły się dużą popularnością w polskich domach.

Montaż filtrów do już istniejących kominków może stanowić tańszą alternatywę dla wymiany całego urządzenia. Jednak koszt zakupu i instalacji takich urządzeń jest istotny i może sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od zaawansowania technologicznego filtra oraz specyfiki kominka.

Terminy wymiany kominków

Terminy wymiany starych kominków na urządzenia spełniające normy ekoprojektu różnią się w zależności od regionu Polski. Poszczególne województwa wprowadziły własne harmonogramy dostosowujące się do nowych regulacji. Przykładowo, w województwie kujawsko-pomorskim zakaz korzystania z niespełniających norm kominków obowiązuje już od stycznia 2024 roku. Z kolei w Małopolsce podobne przepisy weszły w życie w maju 2023 roku, nakazując wymianę lub doposażenie kominków w filtry. Na Pomorzu, od początku 2024 roku, zabroniono instalowania nowych kominków nie spełniających wymagań emisyjnych. Natomiast w województwach wielkopolskim i łódzkim zakaz użytkowania starych kominków zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2026 roku.

Ponadto niektóre jednostki samorządowe przyjęły jeszcze bardziej restrykcyjne regulacje. W Sopocie, na przykład, obowiązuje całkowity zakaz spalania węgla i drewna, z dopuszczeniem biomasy o niskiej wilgotności. Dodatkowo korzystanie z kominków jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia przez nie wymagań ekoprojektu.

Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

W ramach cieszącego się dużą popularnością wśród Polaków programu "Czyste powietrze" istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 100 proc. kosztów wymiany starych pieców lub kominków na bardziej ekologiczne alternatywy, takie jak kotły na pellet drzewny czy pompy ciepła. Warunkiem uzyskania dofinansowania w programie "Czyste powietrze" jest zobowiązanie się beneficjenta, że po zakończeniu przedsięwzięcia wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia grzewcze będą zgodne z obowiązującymi na terenie lokalizacji aktami prawa miejscowego, w tym uchwałami antysmogowymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, w rozmowie z money.pl, że nowoczesne kotły na biomasę, spełniające wymogi dyrektywy ekoprojektu, mogą nadal kwalifikować się do dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze", o ile są zgodne z lokalnymi przepisami antysmogowymi.