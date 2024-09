Termin składania wniosku o zasiłek macierzyński

Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz ubiegać się o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, musisz złożyć wniosek do swojego pracodawcy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku, gdy jesteś ubezpieczony z innego tytułu, wniosek należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Czas trwania zasiłku macierzyńskiego

Reklama

Zasiłek macierzyński przysługuje ojcu dziecka maksymalnie do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Jeśli przysposobiłeś dziecko, zasiłek przysługuje nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądowego, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek macierzyński?

Zaloguj się na Platformę Usług Elektronicznych ZUS i wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAO". Jeśli zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez ZUS, a nie przez pracodawcę, nie musisz składać wniosku ZAO. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym. Wybierz sposób odbioru korespondencji: elektronicznie, papierowo, osobiście lub przez pełnomocnika. Wprowadź numer swojego rachunku bankowego, na który ma być przekazany zasiłek. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij go elektronicznie do ZUS.

Prześlij dodatkowe dokumenty do odpowiedniego oddziału ZUS. W przypadku urodzenia dziecka dostarcz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku przysposobienia – prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu.

Jeśli wszystkie formalności są spełnione, zasiłek zostanie wypłacony na wskazany rachunek. Jeśli nie podałeś numeru konta, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania. W przypadku odmowy, otrzymasz decyzję, którą możesz zaskarżyć do Sądu Rejonowego w ciągu 1 miesiąca.